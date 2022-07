Raphinha, olvidado: Aubameyang conoce al recambio, Odegaard dice adiós

Con la marcha de Raphinha al Fútbol Club Barcelona al Leeds United se le ha quedado un vacío muy grande por cubrir en su plantilla. Los culés le arrebataron a su jugador franquicia, ese que la pasada temporada fue uno de los grandes culpables de evitar el descenso de la Premier League hacia el Championship, pero los 58 millones de euros que ha dejado en caja el conjunto presidido por Joan Laporta va a hacer la transición mucho más fácil a la hora de buscar un reemplazo.

Y los ingleses parece que ya han escogido a la hora de lanzarse a por su sustituto. Dice el diario Mirror desde Inglaterra que el Leeds United ha puesto en su punto de mira al extremo del Arsenal Nicolas Pépé. El costamarfileño es un futbolista que gusta y mucho al técnico Jesse Marsch y piensa que, dadas sus características de entrega y de desborde por la banda, puede asimilarse mucho a lo que ha perdido con la figura de Raphinha, que ahora se encuentra maravillando en el Barça y que incluso metió el gol de la victoria en el Clásico de pretemporada ante el Real Madrid.

Eso sí, los británicos parece que no lo van a tener fácil porque no se encuentran solos en esta pelea y hay otros equipos interesados en hacerse con los servicios del africano de cara al próximo curso. Se trata del Sevilla y del Olympique de Marsella. Tanto los españoles como los franceses cuentan con una gran ventaja sobre los de la Premier, y es que esta próxima campaña van a disputar la Champions League y eso deportivamente es un atractivo que no le va a poder ofrecer de ninguna de las maneras el Leeds, que el pasado curso se salvó casi al final del descenso de categoría.

Parece que el Arsenal, eso sí, tiene una buena predisposición para deshacerse de Pépé, al que empiezan a considerar prescindible pese a que hace tres temporadas pagaron una auténtica millonada al Lille por hacerse con él. De aquellos 80 millones de euros desembolsados en su día, los gunners esperan recuperar en torno a 30 millones de euros como mucho.