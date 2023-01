Revés para el United: el relevo de Messi y amigo de CR7 no renueva

El Manchester United tiene muy claro que debe asegurarse el futuro de sus jóvenes estrellas. El futuro de club pasa por los destellos de Rashford, Bruno Fernandes, Antony, entre otros. Sin embargo, la perla más apreciada por los diablos rojos está complicando mucho su renovación con el conjunto mancuniano, el cual debe atar al que para muchos será el relevo de Messi en Argentina, Alejandro Garnacho.

El habilidoso extremo de 18 años brilla con luz propia en el primer equipo del Manchester United y ha ilusionado a su afición con sus regates y destellos propios de un crack. Sin embargo, tal como afirma el medio inglés Daily Mail, la renovación de la gran promesa argentina se está complicando.

Según cuenta el rotativo británico, los ingleses quieren asegurarse que Garnacho seguirá vistiendo la elástica de los red devils como mínimo para los próximos ocho años, un movimiento que supondría el contrato más largo de la historia del club. Una idea que no gusta a un Garnacho y que ha rechazado rotundamente. El argentino solamente escucharía la oferta en caso de que esta sea como máximo por cuatro años. Pues a su temprana edad, podría cometer un grave error al vincularse a tan largo plazo con un club.

Por su parte, Erik Ten Hag, entrenador del United, tiene muy claro que quiere contar con Garnacho a largo plazo. El argentino ya ha disputado 18 partidos con el primer equipo de los diablos rojos, con los que ya ha sido capaz de estrenarse como goleador tanto en Premier League como en Europa League.

Por otro lado, según cuenta el citado medio, en las oficinas de Old Trafford reina la tranquilidad, pues consideran que es una cuestión menor la que separa a club y jugador a la hora de llegar a un acuerdo, pues no se debe a que Garnacho quiera salir del club.

Así pues, todavía no hay acuerdo para la renovación de la joven perla argentina llamada a ser el relevo natural de Messi en la albiceleste. Sin embargo, por ahora, hay calma absoluta con su futuro. Habrá que ver qué sucede si el acuerdo no llega en los próximos meses, pues seguro que no le faltarán pretendientes.