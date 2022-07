Revolcón de Cristiano Ronaldo: Benzema le obliga a la decisión bomba

Primero fue Erling Haaland, luego Kylian Mbappé, más tarde Robert Lewandowski y ahora es Cristiano Ronaldo el que está protagonizando el culebrón más mediático del mercado de fichajes. La no clasificación del Manchester United para la próxima edición de la Champions League conllevó un giro radical sobre el futuro del futbolista de 37 años: para jugar dicha competición, deberá salir de Old Trafford este mismo verano, una consigna que el luso ha dejado más que claro no incorporándose a los entrenamientos con el equipo.

No obstante, aunque durante las últimas semanas son innumerables equipos los que se han postulado como posibles destinos para el delantero, ninguno de ellos se ha convencido el todo para abrir las puertas al jugador, ni siquiera el Real Madrid. Florentino Pérez sabe que, con Karim Benzema a este nivel, sería una inversión muy poco eficiente hacer de nuevo hueco en sus filas a CR7, por lo que las puertas del Bernabéu esta cerradas de forma definitiva. El nivel del galo ha sido superior que el de su excompañero durante las últimas temporadas y ahora nadie duda en Chamartín sobre quién debe ser el delantero titular de la próxima temporada.

De ahí que Cristiano se haya visto obligado a tantear otras opciones menos atractivas en Europa con el fin mencionado, unas opciones que tampoco han terminado aliándose con él. Ni PSG, ni Atlético de Madrid, ni Bayern Múnich, ni Chelsea están interesados en fichar al jugador atendiendo a la arriesgada inversión que ello conlleva y ahora su futuro, tras unos meses de máxima incertidumbre, ha quedado esclarecido por Erik ten Hag, actual entrenador del Manchester United.

Tal y como ha aseverado el técnico neerlandés en declaraciones recogidas por The Guardian, CR7 no solo permanecerá en Old Trafford el año que le queda de contrato, sino que podría extender ese vínculo con los red devils una temporada más. Esto no solo provoca que el ariete no vaya a regresar al Sporting de Portugal, como así muchos pensaban, sino que podría permanecer una campaña más en un equipo que no le ha brindado las alegrías esperadas tras su retorno el verano pasado.