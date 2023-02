Robó a João Félix, Unai Emery, promete hacerlo con Bellingham y retrata a Barça y Madrid

No solo es el nivel económico, que está en otro plano, también a nivel físico y táctico parece que la Premier League va ganado terreno a LaLiga a marchas forzadas, como pudo verse ayer en el Camp Nou en el partido entre el equipo imbatible en la competición hispana y líder de la categoría con mucha diferencia y el tercer clasificado de la liga inglesa, que, en cierta forma, desnudó las vergüenzas del fútbol español.

Si Jules Koundé y Ronald Araújo eran a ojos de España dos de los mejores defensas del mundo, que lo son, y eran prácticamente infalibles en el día a día de LaLiga -en ese contexto, lo son (también en la Supercopa de España o la Copa del Rey)-, ¿qué pasó ante el United, donde sin grandes fallos sí quedaron expuestos y mostraron su faceta más humana? ¿No era el Barça de Xavi infalible tanto táctica como físicamente?

Vale que la Premier gasta más y seguramente acumule una mayor cantidad de talento que la liga española -circunstancias que se acrecientan cada día con la fuga de un mercado al otro, como sucedió con João Félix, Unai Emery o puede que ocurra con Jude Bellingham- pero vamos más allá hacia factores que deberían poder equilibrarse.

Por ejemplo, a nivel táctico el United puso en aprietos a Koundé y Araújo, y en definitiva a Xavi, desde una presión intensa de sus hombres más adelantados a la zaga culé, poniendo de manifiesto que la pareja defensiva blaugrana sufre en esa parcela, y lo hacen porque luego los red devils hicieron otra cosa bien, a la salida natural de estos y del Barça de Xavi sobre los carrileros y extremos salieron los medios ingleses, achicando al exterior y cortando flujos de circulación culé, tanto internos como de progresión, forzando errores y recuperaciones. ¿Pero no era esto posible para los equipos españoles?

Tal vez no, el ritmo y la intensidad de juego en Inglaterra ha subido tres escalones por encima del fútbol español y ayer el equipo intratable de LaLiga quedó expuesto frente a un gran conjunto inglés, pero que no es el mejor -ni en plantilla ni en resultados- de cuantos dispone la competición británica. La amplitud de campo culé se puede contrarrestar y si bien es cierto que los equipos españoles, ante ella, tienden a recular -incluido el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que lo hace por orden de su entrenador-, también quedó demostrado que es posible atacarla, como demostró Erik ten Hag: si no se cede a esa presión se obtienen resultados, entre ellos humanizar a Koundé y Araújo.

El ‘robo’ de João Félix, Unai Emery o, si llega, Bellingham marca la fractura de talento entre la Premier League y LaLiga, que también gana táctica, física y conceptualmente.