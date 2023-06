Sentenció a Sergio Ramos y Ten Hag pondrá 60M por él: Todd Boehly asumirá la venta de su estrella

El Manchester United está comenzando a hacer bien su trabajo. El conjunto de los diablos rojos hace un tiempo que ficha jugadores de calidad y lo hace con cabeza. Es por ello que han pasado en una temporada, de ser objeto de la mayoría de burlas en Inglaterra, a uno de los candidatos a dar un gran paso adelante la próxima temporada y destronar al Manchester City en la Premier League. Algo que estarían más cerca de lograr con el fichaje de un gran jugador como Mason Mount.

Según cuenta el medio ingles GIVEMESPORT, el técnico del Manchester United ha marcado como prioridad la incorporación de Mason Mount de cara a la próxima temporada. El futbolista del Chelsea no está pasando por un buen momento en el oeste de Londres y un cambio de aires podría ser lo que necesita para volver a brillar como ya lo hizo años atrás.

El de Portsmouth fue una pieza fundamental para el Chelsea de Thomas Tuchel que se alzó como campeón de la Liga de Campeones en 2021, pasando por encima de Real Madrid y Manchester City en el camino hacia la orejona.

Desafortunadamente para los intereses del Chelsea, ese Mason Mount se fue diluyendo hasta el punto de acabar esta temporada siendo un mero suplente y con un rendimiento más que decepcionante que lo ha llevado a un divorcio con la afición blue, que se ha hartado de ver a su equipo arrastrarse por el campo.

Las cifras de Mount hablan por ellas mismas, tres goles y seis asistencias en los 35 partidos que ha disputada esta temporada. Además, su cuota de minutos ha sido muy baja, ya que solamente ha disputado un total de 2.188.

El canterano lleva meses pidiendo un aumento sustancial en su sueldo al nivel del de una gran estrella, algo que en el Chelsea no están dispuestos a hacer con la temporada que ha disputado. Todo esto ha llevado a Mount a no renovar obligando al Chelsea a aceptar su venta para no perderlo la temporada que viene a cambio de nada.

Así pues, el Manchetser United está decido a incorporar a Mount pese a su mala temporada, ya que Ten Hag está convencido de poder recuperar su mejor nivel. Su fichaje, eso sí, no será nada barato, pues el Chelsea pide 60 millones de euros para dejar salir a su canterano estrella.