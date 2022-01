Steven Gerrard y Philippe Coutinho pueden quebrar al Barça y CR7

Para que Cristiano Ronaldo se haya quejado de la situación del equipo de Old Trafford, tal y como aseguran medios británicos, e incluso se haya pensado su salida del Teatro de los sueños pese a tener contrato en vigor, mal debe ir el barco que ahora comanda Ralf Rangnick. Los red devils deben revertir cuanto antes su situación en la Premier League, enderezar el rumbo, alcanzar la regularidad y colarse entre los puestos de Liga de Campeones, pero de momento este sábado Steven Gerrard están en medio.

Cierto es que el Aston Villa, próximo rival de los diablos rojos, hasta la fecha es un equipo capaz de lo mejor y lo peor, que suele llegar ante los conjuntos grandes, pero también es cierto que el choque de este sábado (18.30, hora española) en Villa Park es un escaparate perfecto para el técnico inglés y su nuevo fichaje, Philippe Coutinho; uno que puede alejar todavía más al United del objetivo de colarse entre los cuatro mejores.

Manchester City, Chelsea, Liverpool y Arsenal son los cuatro conjuntos que ahora irían a la Liga de Campeones desde la Premier League y los red devils solo pueden alcanzar al último, a los de Mikel Arteta y Martin Odegaard, que tienen cuatro puntos más que los diablos rojos (35). Ahora bien, la prueba de Birmingham va a ser compleja y además supone el pistoletazo de salida en la liga británica del nuevo fichaje villano, un ex del FC Barcelona.

Quieran o no en Can Barça, se mirará con lupa el rendimiento del brasileño en su regreso a la liga británica, primero porque ha sido el propio Gerrard quien ha pedido el fichaje; luego confía en él, y segundo porque a efectos el jugador sigue perteneciendo al Barça, aunque los ingleses poseen una opción de compra al término de la presente temporada. Con CR7 descontento, Van de Beek, Martial, Pogba o Lingard en la misma línea y con Coutinho y Gerrard queriendo dañar al United, el portugués, sus intereses y la reputación del Barça se pone en juego en la jornada sabatina. No nos perderemos este partidazo.