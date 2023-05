Su fichaje revolucionará la Premier: no a Boehly y ahora será su rival para ser el nuevo Guardiola

El parón de Luis Enrique como entrenador no parece que vaya a ser muy largo. El técnico asturiano abandonó la Selección española al finalizar el Mundial de Qatar y ya apunta a un regreso a los banquillos de la mano de un gran equipo de Inglaterra. En este sentido, no será el Chelsea, equipo al que ya se negó, sino que será su gran rival, el que está más cerca de hacerse con los servicios del ex del Barça.

En este sentido, Daily Mail apunta que el entrenador asturiano es uno de los principales candidatos a ocupar la vacante que dejó Antonio Conte al abandonar el club a mitad de temporada. Según cuenta el citado medio, Luis Enrique solamente tendría un competidor por el puesto, Arne Slot, actual entrenador del Feyenoord que gusta mucho a la dirección deportiva de los spurs. Sin embargo, el neerlandés está lejos del nivel de Luis Enrique y puestos a elegir, los del norte de Londres deberían apostar por el que ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo, Luis Enrique.

El que fuera seleccionador español llegaría a la Premier League con la misión de consagrarse como el mejor preparador de la competición, la cual alberga varios de los mejores del mundo, como lo son Guardiola, Klopp, Ten Hag o Mikel Arteta. En este sentido, Luis Enrique se sumaría a una larga nómina de entrenadores estrella al frente de los equipos ingleses, algo que seguro ilusiona mucho al asturiano. Además, tendría que devolver el Tottenham a la lucha por títulos, de la que se ha caído completamente esta temporada, razón por la cual Harry Kane quiere abandonar el club.

Por su parte, el Tottenham no tendrá prisa para tomar una decisión, ya que Daniel Levy quiere cerrar su estructura directiva antes de tomar cualquier decisión precipitada, la temporada ya está casi cerrada y no es necesario lanzarse a por ningún entrenador ahora, ya que Ryan Mason no está haciendo un mal trabajo como entrenador interino.

Así pues, el Tottenham Hotspur apunta a ser el equipo que se haga con los servicios de Luis Enrique, que se va a encontrar con el que apunta a ser uno de los mayores retos de su carrera, especialmente en caso de perder a Harry Kane.