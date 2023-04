Tras Bernardo Silva, Pep Guardiola traiciona a Laporta y le priva de anunciar otro refuerzo top

A pesar de los problemas económicos que persiguen al FC Barcelona desde que Bartomeu dejó la presidencia del club en 2021 Joan Laporta ha buscado diversas fórmulas para poder acometer incorporaciones muy costosas como las de Jules Koundé, Raphinha o Robert Lewandowski.

Eso sí, aunque todos ellos llegaron al Camp Nou el verano pasado, el presidente culé trató de poner la guinda al pastel con Bernardo Silva, futbolista del Manchester City al que Pep Guardiola he cerrado la puerta de salida a cal y canto dada la enorme importancia que tiene en sus planes.

No obstante, este no es el único paso atrás del Barça en su intento de mejorar su plantilla el próximo curso ya que el propio Guardiola ha asestado otro duro golpe de realidad a Laporta con Ïlkay Gündogan. El centrocampista alemán lleva tiempo posicionado en las oficinas culés como el reemplazante top ideal de Sergio Busquets y su expiración de contrato con los skyblues el próximo 30 de junio no ha hecho otra cosa que aumentar de forma progresiva la predisposición del Barça a realizar una propuesta salarial importante para convencer al veterano centrocampista.

No obstante, al igual que ocurre con Bernardo Silva, Gündogan es uno de los futbolistas con más peso en los planes de Pep y, siguiendo la misma tónica que con el crack luso, ha rogado a la directiva del Manchester City que renueve el contrato del jugador hasta 2024, algo que echa por tierra los planes de culés de atar un relevo de primer nivel para Busquets sin realizar un gran desembolso en el mercado.

Un proyecto más que ilusionante

Así pues, con Guardiola decidido a seguir contando con Bernardo Silva y Gündogan el próximo curso en Mánchester, el proyecto del equipo no puede tener mejor pinta ya que estos dos futbolistas están siendo junto a Erling Haaland y Jack Grealish los grandes nombres propios de la temporada tan brillante que está cuajando el cuadro citizen.