Última hora: sonó para ir al Barça para competir con Ter Stegen, pero prefiere volver a la Premier

Después de más una década en el Manchester United, David de Gea está listo para comenzar un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League. El arquero español concluyó su tiempo en el Manchester United y está muy cerca de cerrar un emocionante contrato con el Newcastle United.

Las negociaciones entre De Gea y el Newcastle se llevaron a cabo en las últimas semanas todo está encaminado para que el talentoso portero se una a las filas de Las Urracas, algo que no se produciría hasta que haya finalizado la campaña. Se espera que el futbolista español de 33 años aporte su experiencia y habilidades de clase mundial al equipo, brindando estabilidad y liderazgo desde la meta.

El Newcastle United, que ha estado buscando fortalecer su plantilla en diversas áreas, considera que la adquisición de David de Gea es un paso clave para mejorar su rendimiento en la Premier League y aspirar a objetivos más ambiciosos en la tabla de posiciones. Los fanáticos del club están emocionados por la llegada de un arquero del renombre del español y esperan que su presencia en el equipo contribuya significativamente a sus ambiciones en la liga inglesa.

Hay que comentar a colación de todo esto que el Barça ha contemplado la incorporación de David de Gea para servir a Ter Stegen una competición de primer nivel una competencia que el alemán no ha tenido con Iñaki Peña, pero el guardameta español es el primero en oponerse a tal negocio ya que aceptar una propuesta de Joan Laporta podría jugar en contra de su interés deportivos.

On this day 1 year ago, David de Gea put in one of the best goalkeeping performances in Premier League history as Manchester United beat Liverpool to qualify for top 4😍 pic.twitter.com/EVc2Gc9pJ5