Varane y Casemiro se vengan del Bernabéu: el gran elegido para llevar el 8 de Kroos, ¿a Mánchester?

El Manchester United se caracteriza por ser uno de los clubs que más dinero ha invertido en fichajes en la última década, aunque no todas sus operaciones han surtido el efecto deseado. No obstante, eso no parece haber sido suficiente para la directiva del conjunto inglés ya que, según hemos podido conocer a través de nuestras fuentes, los red devils están decididos a tirar la casa por la ventana el próximo verano para atar a Jude Bellingham, algo que supone desde ya una amenaza muy a tener en cuenta para el Real Madrid.

Los blancos llevan tanteando la incorporación del futbolista desde el verano pasado, momento en el que Florentino contactó con el Borussia Dortmund para preguntar por la situación del centrocampista inglés. No obstante, el alto precio de salida impuesto por el conjunto alemán, 120 millones, diluyó el interés blanco a sabiendas el mandatario de que Luka Modric, Dani Ceballos o Toni Kroos todavía tenían un año de contrato por delante.

Precisamente es el futbolista alemán con el que viene siendo comparado Bellingham dado que atesoran dotes creativas realmente addmirables. No obstante, si ya la continuidad de Kroos hasta 2024, la cual está por anunciarse, alejaba las opciones de que el Real Madrid pueda cerrar el fichaje de Jude este verano, la entrada en escena del Manchester United podría ser definitiva para finiquitar este culebrón.

En una plantilla que ya alberga a cracks de talla mundial como Casemiro, Raphael Varane, Rashford o Bruno Fernandes, Ten Hag cada vez se entusiasma más con la posibilidad de contar con Bellingham en la próxima temporada, un jugador que está deseando dar el salto de calidad definitivo en su carrera para poder aspirar a retos mucho más ambiciosos de los que tiene actualmente en la Cuenca del Ruhr.

Además, el británico de 19 años es consciente de que la situación económica de los red devils es muy boyante y, presuponiendo que el club cuenta con esos 120 millones para satisfacer al Dortmund, el jugador podría percibir un salario en torno a 20 'kilos’ netos por campaña si decide aceptar esta propuesta, una propuesta que alejaría del Bernabéu al relevo generacional de Kroos.