Vinicius frena su salida del Real Madrid porque sabe que van a echar a Xabi Alonso

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. El brasileño sigue sin dar señales de querer renovar su contrato, ya que le dejó claro a Florentino Pérez que no iba a ampliar su vínculo en el club mientras Xabi Alonso continuara siendo el entrenador del conjunto blanco. Por eso, y con el tolosarra en la cuerda floja, el futuro del extremo parece más claro.

El delantero habría su frenado de manera inmediata su salida del Madrid, algo que se preveía de cara al próximo verano, porque sabe que van a echar al técnico. El vasco pende de un hilo y, teniendo en cuenta que el próximo tropiezo que sufra el equipo podría acabar con su cargo, Vinicius tiene claro que es muy difícil que el entrenador pueda acabar reconduciendo la situación.

Vinicius no pediría salir del Madrid en el caso de que destituyeran a Xabi Alonso

A partir de ahí, y una vez Alonso sea destituido, el brasileño cree que podrá volver a estar en condiciones de sentarse en la mesa de negociación y renovar su contrato. Eso sí, el Madrid también le ha comunicado a sus representantes que no habrá más ofertas, y si quiere quedarse, tendrá que ajustarse a las condiciones que habría puesto el club madrileño encima de la mesa.

La relación entre Vinicius y el técnico es completamente inexistente y, por eso, el carioca no quería quedarse ni una temporada más en el Madrid sabiendo que desde el banquillo irían contra él, perjudicando sus intereses. Ahora, con esta crisis que está viviendo el equipo y con Alonso en la cuerda floja, el brasileño cree que está a punto de ganar esta batalla que ha afectado al vestuario.

La relación entre jugador y entrenador es prácticamente inexistente

Aun así, Florentino también está bastante enfadado con esta polémica de su estrella y tampoco se descarta que se tomen medidas drásticas en los próximos meses. De hecho, si Vinicius no acabase aceptando las condiciones que el Madrid ha puesto encima de la mesa, el presidente no tendría ningún problema en colocar al futbolista en el mercado de cara al próximo verano.