2 negociaciones en Madrid a espaldas de Florentino Pérez confirman las sospechas

El Real Madrid no está del todo seguro con la permanencia de uno de sus jugadores estrella. Aunque no ganó el Balón de Oro, considerado desde la capital española como de injusto, Vinicius sigue siendo una de las piezas más importantes para el conjunto blanco y quieren que lo sea durante los próximos años.

Por eso, el Madrid quiere renovar al brasileño y ya se puso en contacto con sus agentes para empezar a hablar de una renovación, pero Vinicius no tiene ninguna prisa y se niega a acordar una ampliación de contrato. La realidad es que está escuchando ofertas, harto de que siempre le critiquen en el Madrid y en España, y habría tenido dos negociaciones en Madrid esta semana.

Arabia viene fuerte a por Vinicius

Desde hace meses, Arabia Saudí está apretando muy fuerte por Vinicius, ofreciéndole cantidades desorbitadas de dinero para que recale en la liga saudí y sea la principal imagen del país. Los cantos de sirena que empezaron el pasado verano siguen muy presentes y la oferta sigue en pie, aunque no hay una respuesta definitiva por parte del brasileño.

El entorno del jugador está muy cansado de las constantes críticas que recibe Vinicius y los problemas de racismo en algunos campos de España. Según dicen, esto no pasaría si jugara en la Premier League, donde también varios potencias inglesas quieren ficharlo y han intentado ponerse en contacto con él.

Florentino tiene un problema

Florentino Pérez sabe que Vinicius tiene ofertas y que no está pensando ahora mismo en renovar. El máximo mandatario blanco sabe que tiene un problema y que la relación con el fichaje estrella del verano, Kylian Mbappé, no es la mejor. El francés no se ha adaptado del todo a la nueva delantera del Real Madrid, que comparte con jugadores como Vinicius, Rodrygo o Bellingham, y ya está pensando en soluciones.

Si el brasileño acabase marchándose del conjunto madrileño, Florentino ya tendría puesto el punto de mira a un delantero que marcaría muchos goles en el Santiago Bernabéu y que también sería un golpe de efecto para su eterno rival, el FC Barcelona, ya que también es el objetivo principal de Joan Laporta.