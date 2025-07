50 millones más Rodrygo es la oferta que ha hecho llegar el Real Madrid

El Real Madrid está utilizando a Rodrygo Goes como moneda de cambio. El brasileño no cuenta para Xabi Alonso, por lo que el club blanco está intentando quitárselo de encima como pueda, ya sea vía un traspaso recibiendo una gran cantidad de dinero o colocándolo en un trueque por otro objetivo que interese mucho al conjunto blanco, como ha sido el caso de una oferta de última hora.

Florentino Pérez está muy interesado en Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City. Tanto el presidente como el nuevo entrenador lo ven como la pieza ideal para el centro del campo del Madrid y están intentando llevarse al jugador en una operación muy complicada. Por eso, el máximo mandatario blanco habría ofrecido 50 millones de euros más Rodrygo para contentar al club inglés.

El Madrid se lanza a por Rodri con una oferta de 50 millones más Rodrygo

Sin embargo, esta oferta habría sido rechazada sin contemplaciones por parte del City, ya que han dicho por activa y por pasiva que Rodri es intransferible y no tienen ningún interés en desprenderse de él. Aun así, el Madrid sabe que no se tratará de una operación sencilla e intentarán hacer lo máximo posible, como se ha demostrado con esta propuesta inicial, con dinero y un jugador de por medio.

Los dirigentes de la entidad madrileña son conscientes de que si finalmente los de Manchester recapacitan y se abren a negociar, seguramente por deseo del jugador o porque no renueve su contrato, que acaba en 2027, pedirán una cantidad más elevada por él, aunque la situación cambiaría si fuese el propio Rodri quien pidiese el traspaso al ver que su etapa en Inglaterra ha llegado a su fin.

El City la ha rechazado, pero los blancos lo volverán a intentar

De hecho, el centrocampista ya ha dicho en más de una ocasión que no vería con malos ojos volver a España, por lo que estas palabras han provocado optimismo dentro de la cúpula blanca, que no dan su fichaje por imposible ni mucho menos. Eso sí, creen que este verano no se podrá dar por diferentes motivos, pero la situación podría ser diferente el año que viene.