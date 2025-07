Florentino Pérez lo da por amortizado y pide a su agente que le busque equipo, adiós al Real Madrid

El Real Madrid está acabando de planificar la plantilla de cara a la próxima temporada y Florentino Pérez está perfilando las salidas de los jugadores con los que no contaría Xabi Alonso y, por ende, deberían ser traspasados durante este mercado de fichajes veraniego. Por eso, el presidente ya está comunicando a los representantes de estos futbolistas que no podrán continuar.

Uno de ellos es David Alaba, uno de los defensas del equipo que no entraría dentro de los planes del nuevo proyecto de Alonso. Al austríaco ya le han confirmado que no se cuenta con él, tanto por su nivel deportivo, muy bajo tras las innumerables lesiones que ha sufrido, así como por su estatus económico, al que ya se le da por amortizado y se le ha pedido que se busque equipo.

Florentino Pérez le ha pedido a David Alaba que se busque equipo

El central está en la rampa de salida y, teniendo en cuenta que llegó a la entidad madrileña a coste cero hace unos años, ya se le da por amortizado. Además, al Madrid le interesa sacárselo de encima, ya que Alaba es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, y está dispuesto a facilitar su salida, aunque de momento el futbolista no ha dado señales de querer marcharse.

Por otra parte, el austríaco no tiene muchas ofertas encima de la mesa. Solo han llegado propuestas efímeras de Arabia Saudí, pero dentro del fútbol europeo, donde a Alaba le gustaría continuar y acabar su carrera, no hay ningún tipo de interés por él. Ya tiene 33 años y muchas lesiones a sus espaldas, por lo que no se confía en el estado físico que pueda dar el jugador a lo largo de toda una temporada.

Al Madrid le gustaría que se fuera este mismo verano

El club madrileño intentará hasta el final que el defensa pueda marcharse y así poderse ahorrar su ficha, aunque sea con la carta de libertad y dándole una parte de lo que le corresponde en su último año de contrato. Aun así, su entorno sigue confirmando que estará en el Madrid hasta el final y, por lo tanto, será su último curso vistiendo la camiseta blanca.