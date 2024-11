80 millones en 4 años es lo que debe pagar Florentino Pérez si se lo quiere quitar al Barça

Florentino Pérez ha puesto en marcha su maquinaria financiera para fichar al delantero que también está en la mira del Barça. El presidente del Real Madrid tiene claro que necesita un “9” para cubrir el hueco que dejó la salida de Joselu en el último mercado de pases. Carlo Ancelotti ha probado con Kylian Mbappé y Rodrygo en ese puesto, pero ninguno logró ofrecer el rendimiento esperado.

Tras evaluar varias opciones, el presidente Merengue identificó una oportunidad inmejorable para el próximo mercado de fichajes: Jonathan David. El delantero del Lille, que quedará libre en junio, es uno de los objetivos del Barça, pero con Florentino de por medio, todo puede cambiar.

Cabe recordar que David enfrentó al Real Madrid en la segunda jornada de la Champions League y fue el autor del gol que selló la derrota del conjunto blanco. Su destacada actuación llamó rápidamente la atención de Florentino Pérez, quien ya ha iniciado contactos con el entorno del jugador para conocer sus condiciones.

El delantero canadiense exige un contrato de 80 millones de euros por cuatro años, una cifra que está dispuesto a negociar tanto con el Barça como con el Real Madrid. Ancelotti ve con buenos ojos su incorporación, considerando la necesidad urgente de un delantero centro de referencia en el equipo. Los próximos días serán clave para ver qué estrategia despliega la dirigencia Merengue para cerrar su fichaje.

Por otro lado, según el diario Sport, Deco y Laporta llevan meses siguiendo los pasos de David, pero aún no han logrado un acuerdo. Las demandas económicas del jugador representan el principal obstáculo para el Barça, que considera excesiva la cifra para un futbolista que llegaría como suplente de Robert Lewandowski.

Sin embargo, el propio David no oculta su deseo de vestir la camiseta blaugrana. En una entrevista con The Athletic, declaró: “El Barcelona siempre fue el equipo con el que crecí. Cuando creces apoyando a un equipo, tu sueño es jugar para ellos”.

Estas palabras podrían presionar al club catalán para acelerar las negociaciones y evitar que el Real Madrid lo arrebate.

🚨🔵🔴 Jonathan David: “Barcelona was always the team I grew up supporting”.



“When you grow up supporting a team, it’s your dream to play for them!”, told @TheAthleticFC. pic.twitter.com/WSpHbkq77w