A Xabi Alonso no le tiembla el pulso y no jugará ni un minuto más el Mundial de Clubes si no rectifica

Desde su llegada, Xabi Alonso ha mostrado que en su Real Madrid no hay lugar para errores recurrentes. El caso más llamativo es el de Raúl Asencio. El joven canterano, titular en los dos primeros partidos del Mundial de Clubes, ha protagonizado un debut lleno de controversia: primero cometió un penalti “infantil” que concedió el empate, y luego fue expulsado antes del minuto 7 tras un agarrón como último hombre. El técnico vasco, lejos de mostrarse tibio, ha dejado claro que Asencio no jugará ni un minuto más a menos que rectifique de forma inmediata su comportamiento.

Alonso marca la línea: ni indulgencias por juventud ni precedentes favorables. Quien quiera estar en su Real Madrid debe cumplir en campo con criterio y compromiso. Asencio sabe que está ante la mayor prueba de su carrera. Y bajo el pulso de Xabi, el que no lo rectifique se quedará en el banquillo… o incluso fuera.

Sin perdón ni segundas oportunidades: el mensaje de Xabi

Xabi Alonso no titubea. En rueda de prensa tras la derrota contra Al Hilal, declaró sin rodeos que “el penalti de Asencio fue evitable”. Más tarde, tras el triunfo ante Pachuca, volvió a reprenderlo: “Esos errores hay que evitarlos”, y advirtió que se le cerrarán las puertas del once si no cambia. Este es un mensaje contundente: talento sin cabeza no vale.

El encargado de transmitir el mensaje fue, además, Courtois. El portero belga, en el descanso del duelo ante Pachuca, le espetó duramente que “son dos errores y la misma historia; hay que ser más inteligentes”. Fue un aviso claro: Asencio ya no cuenta con la confianza automática del equipo. Ahora, en el vestuario se habla de una especie de “intervención colectiva”. Asencio debe corregir su forma de jugar, crecer en madurez y mostrar coherencia táctica para reaparecer. Está ante un momento decisivo: o evoluciona o Xabi lo dejará fuera, sin excepciones.

La encrucijada: rectificar o irse

Asencio afronta un dilema. Dejó una buena imagen con Ancelotti la temporada pasada, ganándose minutos como uno más en defensa, pero en el Mundial está en la cuerda floja. Su perfil como central joven no desaparece, pero Alonso exige seguridad y sobriedad: “no estar sobrado, estar concentrado en cada acción”, ha explicado en privado a su cuerpo técnico.

Si no cambia, su etapa en el primer equipo podría quedar en un espejismo. La alternativa es clara: entrenar con la cantera o buscar minutos fuera en forma de cesión. No sin antes demostrar que ha aprendido la lección.