Vinicius va muy en serio, o Xabi Alonso o él, no renovará si Florentino Pérez no lo echa del Real Madrid

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso es completamente inexistente. Desde el primer día del nuevo entrenador del Real Madrid en el banquillo, no ha habido buen trato con el jugador y la situación se ha ido calentando más a lo largo de la temporada. Por eso, el brasileño habría tomado la decisión de no renovar su contrato con el club blanco mientras el tolosarra siga como técnico.

Así se lo habría comunicado el mismo futbolista a Florentino Pérez: no ampliará su vínculo con el Madrid, que acaba en 2027, si el presidente no decide destituir a Alonso y colocar a otro entrenador. Vinicius está harto de las decisiones que ha ido tomado el vasco en los primeros meses del curso y lo quiere fuera, algo que ayudaría a que renovara su contrato en los próximos meses.

De momento, el carioca solo está hablando en el terreno de juego y en el último partido del Madrid, este pasado miércoles ante el Olympiacos, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, dio un golpe encima de la mesa con una gran actuación, demostrando que es una estrella y que tiene que ser titular siempre.

De hecho, Vinicius le dejó claro a Alonso que es insustituible en este equipo, siempre y cuando lo dé todo sobre el campo y su rendimiento sea aceptable. El futbolista recuperó su mejor versión y, por momentos, recordó al jugador que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro hace dos años, un aspecto muy positivo para los intereses del Madrid, que lleva tiempo esperando esta versión.

Aun así, y aunque haya vuelto el mejor nivel del brasileño, su continuidad en el Madrid seguirá siendo una incógnita mientras Alonso continúe como entrenador en el banquillo. A día de hoy, las negociaciones para la renovación del contrato del extremo están completamente paradas y no parece que se puedan retomar si el tolosarra sigue dirigiendo al equipo.