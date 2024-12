Adiós a Florentino Pérez, firma por el Manchester United, 20 millones

Las negociaciones por Alphonso Davies todavía no terminan de cerrarse, y eso impacienta a Florentino Pérez. A estas alturas de la historia, el mandamás merengue sospecha que el futbolista canadiense está utilizando al Real Madrid para que el Bayern Múnich ponga sobre la mesa una millonada de dinero y acepte la renovación contractual.

Por si esto fuera poco, las constantes lesiones que está sufriendo esta temporada Ferland Mendy y el flojo nivel de Francisco García ponen en evidencia que es urgente fichar a un futbolista de nivel en ese sector del campo de juego.

Adiós a Florentino Pérez

En este contexto, el mandamás estudia las distintas alternativas disponibles en el mercado para planificar el futuro de la plantilla. Entre los nombres que le acercaron, hay que tachar el de Álvaro Carreras, el lateral derecho del Benfica de Portugal, quien tiene cerrada su llegada al Manchester United de Ruben Amorim.

Si bien es cierto que el futbolista de 21 años no era prioridad para el mandamás merengue, sí era uno de los nombres que había despertado su interés para estar dentro de la consideración del proyecto deportivo del club. Sin embargo, la cláusula de salida es de 20 millones de euros, una cifra que es baja para un club como el Real Madrid, pero Florentino Pérez entiende que, por ese dinero, puede fichar algo mejor. Así las cosas, el destino del jugador español está en el Manchester United.

Miguel Gutiérrez, el elegido

Ante este panorama, el presidente blanco irá con todo por Miguel Gutiérrez, actual lateral izquierdo del Girona de Míchel. El canterano del Real Madrid está teniendo un gran momento y podría fichar con el club por solo 8 millones de euros, una cláusula que fijó Florentino Pérez antes de que el jugador fuera cedido al club catalán. Sin dudas, es un monto irrisorio para el nivel que está mostrando el jugador y para los números que está acostumbrado a manejar el merengue.

Vale aclarar que la negociación por Gutiérrez no depende de si se concreta o no el fichaje de Alphonso Davies. Aunque las conversaciones están en un impasse, parece difícil que el canadiense no se ponga la camiseta del actual campeón de la Champions League.