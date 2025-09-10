Aislado por el clan brasileño, sin relación con Rodrygo y Vinicius, se hace amigo de Mbappé, lo ha apadrinado

Un joven delantero irrumpió recientemente en el Real Madrid y se convirtió en miembro de pleno derecho del primer equipo tras su gran rendimiento en el Mundial de Clubes. Aun así, no ha entrado del todo bien en el vestuario, y tras ser aislado por el clan brasileño al no tener relación ni con Vinicius ni con Rodrygo Goes, ha acabado siendo apadrinado por parte de Kylian Mbappé.

Se trata de Gonzalo García, uno de los arietes que el Madrid tiene esta temporada. El gran papel del canterano en el torneo disputado en Estados Unidos en verano ha provocado que se haya integrado en el primer equipo con dorsal propio y, después de los primeros meses, estaría recibiendo el cariño del francés en el vestuario, ya que lo está arropando mucho en su temporada de debut.

Kylian Mbappé ha apadrinado a Gonzalo García

De hecho, dentro del club ya consideran a Mbappé como el "hermano mayor" de Gonzalo, ya que se ha pegado a él para intentar mejorar, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Escucha atentamente todas las indicaciones que le da su compañero de ataque, teniendo en cuenta que el francés es uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que acepta todo lo que le dice.

La estrella ha decidido ayudar al canterano en su camino y este está encantado de recibir su atención, ya que es uno de sus mayores referentes en el mundo del fútbol. Le corrige constantemente en los entrenamientos y también le aconseja para que el madrileño siga mejorando y creciendo, a pesar de que están luchando por ocupar la misma posición en el campo, aunque con una gran diferencia de nivel.

Xabi Alonso está contento con el nivel del canterano

De momento, el Madrid está muy contento con el nivel que ha mostrado Gonzalo y Xabi Alonso también está encantado con su rendimiento y su actitud. El técnico le ha hecho entender que será complicado que pueda tener muchos minutos, pero cuando haya que rotar el equipo ante un calendario muy apretado, será de las primeras opciones para el frente del ataque del conjunto blanco.