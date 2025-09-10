Xabi Alonso lo manda al banquillo contra la Real Sociedad a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso ya se encuentra planificando el once del Real Madrid que utilizará en el partido de este sábado contra la Real Sociedad. En un principio, el técnico no hará muchos cambios, pero sí que mandará al banquillo a un jugador que, a pesar de ser de lo mejor del conjunto blanco durante este inicio de temporada, el parón de selecciones le ha afectado considerablemente.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho la entidad madrileña este verano. Aunque llevaba poco tiempo en el Madrid, Alonso ya le ha dado la titularidad en las dos últimas jornadas de Liga, lo que demuestra que confía mucho en él. Sin embargo, su situación podría cambiar en el encuentro ante los vascos por culpa de su selección.

Xabi Alonso mandará al banquillo a Franco Mastantuono para que descanse

El extremo ha jugado con Argentina esta madrugada, y a pesar de que solo ha estado sobre el terreno de juego poco menos de media hora, la idea del entrenador es que, a causa de haber jugado y del viaje largo que va a tener, tenga descanso y empiece el duelo desde el banquillo para evitar problemas en el futuro, como alguna lesión repentina que amargue la proyección del jugador.

En su lugar, podrían entrar Rodrygo Goes o Brahim Díaz, dos futbolistas que también ocupan la banda derecha y que han sido superados por el argentino nada más llegar. El brasileño no ha ido convocado con su selección, por lo que sería el que tendría más números de jugar al estar más fresco, aunque el hispanomarroquí no disputó ni un solo minuto en el segundo encuentro de Marruecos.

El argentino tendrá un viaje largo de vuelta a Madrid

Alonso quiere ir dándole minutos de calidad a Mastantuono, ya que cree que podrá ser un jugador muy importante en el Madrid de cara al futuro, pero también quiere ir poco a poco con él, sin meterle demasiada presión y que esté fresco cuando pise el terreno de juego. Además, la competencia que hay en la delantera también provoca este tipo de rotaciones.