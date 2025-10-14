Al-Khelaïfi está negociando personalmente con Vinicius

La situación de Vinicius en el Real Madrid es muy complicada. Además de todas las polémicas constantes que hay alrededor de la figura del jugador, el hecho de que su renovación se encuentre totalmente parada a día de hoy provoca que su continuidad en el conjunto blanco no esté del todo garantizada. Por eso, algunos, como Nasser Al-Khelaïfi, se están intentando aprovechar.

El presidente del PSG quiere darle un golpe al Madrid fichando al brasileño, por lo que se ha puesto a negociar personalmente con él para intentar que deje la entidad madrileña y acabe incorporándose al conjunto parisino. Eso sí, Al-Khelaïfi le ha dejado claro que la operación solo podría realizarse en 2027, es decir, cuando Vinicius acabase su contrato con el Madrid y pudiera llegar a coste cero.

Nasser Al-Khelaïfi quiere fichar a Vinicius y le ha dado un cheque en blanco

El máximo mandatario de la entidad francesa le ha prometido que, en el caso de que pasara esto, le daría un cheque en blanco para que pudiera poner él la cifra que quisiera. El PSG no quiere pagar un traspaso por él, más que nada porque el Madrid se negaría a venderlo allí, por lo que Vinicius solo podría llegar a la Ligue 1 si lo hiciera como agente libre después de finalizar su vínculo.

Para eso, el brasileño se tendría que negar a renovar con el Madrid en los dos próximos años, una situación que no sería nada sencilla para el futbolista, teniendo en cuenta la presión que habría desde la capital española. Además, es posible que los blancos lo pusieran en el mercado el verano que viene si ya tuviesen claro que no renovará, por lo que lo podrían vender antes de tiempo.

El extremo brasileño termina contrato con el Madrid en 2027

Eso sí, la decisión final la tendrá Vinicius, por lo que el extremo se podría quedar en el conjunto blanco hasta la finalización de su contrato sin moverse ni un solo centímetro de su posición. Tendría muchos problemas con sus compañeros y con el club, pero acabaría consiguiendo su objetivo. Al-Khelaïfi le ha prometido todo lo que quiera para que se convierta en la nueva estrella del PSG dentro de dos años.