El Real Madrid no quiere que Vinicius se vaya, pero si llega a un acuerdo con Haaland, le invitarán a salir

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y una de las dudas más grandes cae sobre Vinicius. El brasileño aún no ha renovado su contrato, que acaba en 2027, y de momento las negociaciones están totalmente paradas, teniendo en cuenta las altas exigencias que ha puesto el extremo encima de la mesa. Por eso, el conjunto blanco tiene un plan B.

En el caso de que el delantero no acabe renovando su contrato, a pesar de que el Madrid quiere que siga, le invitarán a salir si acaban llegando a un acuerdo con Erling Haaland, delantero del Manchester City. El noruego sería el gran objetivo de la entidad madrileña si pudieran convencerlo de jugar en el Santiago Bernabéu y formar una dupla histórica con Kylian Mbappé en la delantera.

El Madrid invitaría a Vinicius a salir si pudieran fichar a Haaland

Haaland ha sido uno de los objetivos más claros del Madrid en los últimos años e incluso intentó ficharlo cuando estaba en el Borussia Dortmund, pero el jugador decidió irse a la Premier League. Aun así, en el club blanco tienen claro que podría acabar tomando un cambio de aires en los próximos años y, ahí, estarán muy atentos por si surgiera la posibilidad de incorporarlo a sus filas.

Eso sí, en el caso de que el noruego fichara por el Madrid, se deberían tomar algunos sacrificios, especialmente en la materia económica, aunque también un poco en la deportiva, y el elegido para salir sería Vinicius. Entre los problemas para renovar su contrato y sus constantes polémicas, el brasileño sería el indicado para marcharse y desde el club le invitarían a salir.

Aun así, está por ver si el Manchester City aceptaría a una posible salida de Haaland. Solo entrarían en conversaciones con otros equipos para su traspaso si el propio futbolista comunicara su decisión de querer marcharse del Etihad Stadium, algo que, de momento, no ha llegado, más aún después de la renovación hasta el 2034 que el noruego realizó con el club inglés.