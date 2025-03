Al-Khelaïfi hace una primera oferta de 100 millones a Florentino Pérez por dos jugadores del Real Madrid

Nasser Al-Khelaïfi está dispuesto a ir con todo para reforzar al PSG lo mejor posible. El presidente del conjunto parisino quiere robar las estrellas de sus rivales europeos y habría puesto sus ojos en dos jugadores del Real Madrid a petición de Luis Enrique. El técnico asturiano quiere mejorar el nivel de su plantilla y estaría muy atento a dos talentos blancos que podrían salir del club madrileño.

Se trata de Aurelien Tchouameni y Raúl Asencio. El francés ha sido muy criticado por su rendimiento y el Madrid le podría abrir la puerta de salida el próximo verano, mientras que el canario ha sido la gran sorpresa esta temporada con su irrupción en defensa, aunque ha rechazado la oferta para renovar y podría estar en negociaciones, precisamente, con el PSG, con una gran oferta entre manos.

El PSG viene a por Tchouameni y Asencio a la vez

De hecho, Al-Khelaïfi ya habría presentado una primera oferta de hasta 100 millones de euros por los dos jugadores del Madrid. Los parisinos están dispuestos a hacer una gran inversión para reforzar su plantilla y quieren a alguien como Tchouameni para el centro del campo y un joven como Asencio para la defensa. Además, esto podría rejuvenecer la plantilla del PSG para los próximos años.

Florentino Pérez deberá tomar una decisión transcendental para el Madrid del futuro, ya que, en teoría, estos dos futbolistas tenían que ser importantes en el conjunto blanco de cara a las siguientes temporadas. Sin embargo, no sería nada extraño que el presidente decidiera venderlos y apostar por otro tipo de jugadores. Mientras que el francés no acaba de convencer, el canterano ha rechazado la primera oferta de renovación y su continuidad no está asegurada.

El Madrid no le cerrará la puerta a nadie

La intención que tiene el Madrid es la de intentar hacer caja con diferentes jugadores que no cuenten para la dirección deportiva o que directamente pidan irse. No se le cerrará la puerta de salida a ningún futbolista que pida marcharse y, con el dinero recaudado, se irá al mercado con tonto para poder fichar a las máximas estrellas posibles.