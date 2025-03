Al-Khelaïfi está detrás de la no renovación de Asencio con el Real Madrid

Raúl Asencio ha sido una de las grandes sorpresas del Real Madrid esta temporada. Ante los graves problemas que ha tenido el conjunto blanco con las lesiones en defensa durante todo el año, el canterano debutó con el primer equipo el pasado mes de noviembre y, desde entonces, se ha hecho un hueco en la plantilla del primer equipo y siendo titular en los partidos importantes.

A pesar de que ha cometido algunos errores por su falta de experiencia en el terreno de juego, con Carlo Ancelotti castigándole en algunos encuentros, el rendimiento que ha dado Asencio ha sido mejor del esperado. Por eso, el Madrid está intentando renovar su contrato, pero de momento, ha rechazado cualquier oferta porque está siendo presionado por otro gran club europeo: el PSG.

El PSG está intentando fichar a Raúl Asencio

Nasser Al-Khelaïfi ha tomado las riendas de la negociación y está intentando robarle a Asencio al Madrid. Su contrato acaba el 30 de junio de 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, por lo que Florentino Pérez está intentando, de momento sin éxito, ampliar su vinculación para que sea un defensa importante de cara al futuro más próximo de la entidad madrileña.

Aun así, el canterano tiene dudas y por eso ha pausado su renovación para escuchar la oferta que le ha hecho el PSG. Luis Enrique quiere a un central joven y el canario cumpliría todos los requisitos, por lo que le ha dicho a Al-Khelaïfi que haga todo lo posible para que Asencio traicione al club blanco y llegue a París a partir de la próxima temporada. La operación parece complicada, pero no imposible.

El canterano quiere ser titular indiscutible

El defensa está cumpliendo su sueño de poder jugar en el Madrid al más alto nivel, pero no tiene clara su continuidad por el simple hecho de que Carlo Ancelotti esté en el banquillo. De manera incomprensible, el técnico italiano no le está dando todos los minutos que merece, dejándolo en el banquillo en más de una ocasión, y la situación ha empezado a preocupar a la directiva, que no quiere dejar escapar a su perla.