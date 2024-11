Al-Khelaïfi ofrece 2 cambios de cromos al Real Madrid que transformarían la línea de ataque

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, planea dar un nuevo golpe en el mercado de fichajes para fortalecer la plantilla dirigida por Luis Enrique. A pesar de liderar la Ligue 1, el conjunto parisino sigue lejos de ser competitivo a nivel europeo, lo que lleva a su directiva a considerar ajustes en el ataque.

En el pasado, el PSG contó con una delantera de ensueño formada por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Sin embargo, ese trío solo duró dos temporadas, y ahora el club busca nuevas estrellas que devuelvan la ilusión a su afición. Según medios franceses, el foco de Al-Khelaïfi está puesto en España, específicamente en el Real Madrid.

La propuesta de Al-Khelaïfi

Los rumores apuntan a que el dirigente catarí tiene la intención de negociar con Florentino Pérez un intercambio de jugadores: Randal Kolo Muani o Ousmane Dembélé por Rodrygo. Ninguno de los dos delanteros ha terminado por lograr una regularidades desde su llegada al PSG, y el club está evaluando opciones para recuperar la inversión realizada.

En este contexto, el brasileño Rodrygo aparece como una alternativa interesante. Desde la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, su protagonismo en el ataque ha disminuido, lo que lo ha llevado a desempeñarse cada vez más lejos del área rival. La posibilidad de cambiar de aires podría resultar atractiva para el jugador, quien busca un equipo que valore mejor sus habilidades.

Luis Enrique pone los ojos en Kubo

Por otro lado, fuentes cercanas al PSG afirman que Luis Enrique estaría interesado en sustituir a Marco Asensio – de bajo nivel- con Takefusa Kubo, actual figura de la Real Sociedad.

El pase del japonés está valorado en 60 millones de euros, una cifra manejable para las arcas del PSG. Sin embargo, para concretar su llegada, el volante español, exjugador del Real Madrid, tendría que abandonar el equipo.

En cuanto a Asensio, sus características de juego no terminan de encajar lo que pretende Luis Enrique para su mediocampo. Su técnica y visión de juego es innegable pero el ex entrenador de La Furia planea armar un equipo de ataque rápido y directo, un esquema que no lo favorece.