Al-Khelaïfi ofrece 40 millones más Kolo Muani al Real Madrid que pide 90 para cerrar el acuerdo con el PSG

El Real Madrid realizará una profunda renovación en la plantilla de la próxima temporada y algunos jugadores importantes podrían ser puestos en el mercado como transferibles. En ese sentido, y después de conocer las intenciones que tendría Xabi Alonso, quien será, probablemente, el nuevo entrenador del conjunto blanco, el club estaría dispuesto a vender a una de las estrellas.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que más críticas ha recibido en los últimos meses por su pésimo rendimiento. Por eso, el brasileño podría salir el próximo verano del Madrid y uno de los equipos que más interés habría puesto en él habría sido el PSG. Los franceses llevan tiempo detrás del delantero y podrían ofrecer una gran cantidad de dinero, así como un jugador, para hacerse con él.

El PSG se lanza a por Rodrygo

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del conjunto parisino, estaría dispuesto a meter en la operación al atacante Kolo Muani y 40 millones de euros para cerrar el acuerdo por Rodrygo. Sin embargo, el Madrid pediría más y sin incluir a ningún futbolista, ya que los blancos no están interesados en ningún integrante del PSG. La entidad madrileña solo quiere dinero para poder reforzar al equipo en el mercado.

Por eso, Florentino Pérez estaría pidiendo un montante mínimo de 90 millones de euros para aceptar un traspaso del brasileño al PSG, a pesar de que las relaciones entre ambos clubes no son las mejores, especialmente después de todo el culebrón con Kylian Mbappé en los últimos años. Aun así, el máximo mandatario blanco está dispuesto a hacer una excepción si con su dinero se puede aumentar el nivel de la plantilla.

El brasileño podría perder su condición de titular

Aunque Rodrygo ha dejado claro que no le gustaría marcharse del Madrid en ningún caso, la realidad es que la llegada de Xabi Alonso podría provocar un cambio significativo en el once titular. El tolosarra no ve a las cuatro estrellas del equipo jugando juntas y, por eso, el brasileño sería el gran sacrificado en las alineaciones, algo que el jugador no acabaría de ver y podría aceptar su salida del club.