Xabi Alonso quiere echar a uno de los cuatro fantásticos del Real Madrid

Xabi Alonso es el objetivo número uno de Florentino Pérez para convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti tiene pie y medio fuera del conjunto blanco, y aunque se acabe ganando algún título, lo más probable es que el italiano abandone el club a final de temporada. Por eso, el tolosarra ya estaría planificando la plantilla del próximo curso junto a la dirección deportiva.

En ese sentido, el vasco habría dejado claro que quiere tener poder de decisión respecto a los fichajes y a las salidas que haga la entidad madrileña el próximo verano, ya que quiere hacer una reestructuración completa del equipo y, especialmente, en el ataque. Alonso quiere acabar con los cuatro fantásticos del Madrid y ha puesto el punto de mira en Rodrygo, que sería el gran sacrificado.

Xabi Alonso tiene claro que Rodrygo será el gran sacrificado entre las estrellas

El brasileño está siendo muy criticado por su pésimo rendimiento en los últimos meses y sería el jugador escogido por parte del nuevo entrenador y de la dirección deportiva para hacer las maletas y abandonar el Madrid. El extremo no tendría sitio en la delantera que quiere el tolosarra el año que viene, por lo que su futuro pende de un hilo, colocándole directamente en el mercado y en la lista de transferibles.

Alonso quiere maximizar el rendimiento de las otras tres estrellas, como Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por lo que cree que Rodrygo ya no tendría un puesto asegurado en el once titular. Teniendo en cuenta que un jugador como él no puede quedarse en el banquillo, la intención que habría sería venderlo a un buen precio para poder reforzar al equipo en otras posiciones más prioritarias.

El City y el PSG, dos de los equipos interesados por el brasileño

El Madrid sabe que ofertas por el brasileño no faltarán y se está frotando las manos porque se produzca una posible subasta el próximo verano. Equipos de la Premier League como el Manchester City y uno de la liga francesa como el PSG serían los principales interesados en hacerse con los servicios de Rodrygo. Precisamente, son dos conjuntos con mucho poderío económico y que podrían realizar grandes ofertas por el delantero.