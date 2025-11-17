Al-Khelaïfi rechaza la primera tentativa del Real Madrid (70+20 millones) para sacarlo del PSG

El Real Madrid ya está acabando de perfilar los objetivos que se pueda marcar de cara al mercado de fichajes de la próxima temporada. La dirección deportiva está trabajando para reforzar una de las posiciones más débiles que tiene el equipo a día de hoy, que es el centro del campo, y podrían centrar sus esfuerzos en una estrella del PSG que se ha convertido en uno de los mejores del mundo.

Se trata de Vitinha, uno de los directores de orquesta que tiene Luis Enrique en su equipo. Aunque parece complicado que el portugués pueda marcharse del conjunto parisino, el Madrid intentará hacer todo lo posible para llevárselo. Y ahí, habría preparado una primera tentativa de 70 millones de euros fijos más 20 en variables para poder sacarlo del PSG el próximo verano.

Al-Khelaïfi ha rechazado una primera tentativa del Madrid por Vitinha

Una oferta que ya habría rechazado Nasser Al-Khelaïfi nada más recibirla, teniendo en cuenta que la consideran irrisoria por uno de los mejores mediocentros del mundo. En el caso de que el jugador pidiera salir, es posible que el PSG le abriera la puerta, pero solo si llegase una oferta alrededor de los 130 millones, una cuantía muy alta, pero justa por la calidad que tiene.

Vitinha destaca por su inteligencia táctica, su capacidad asociativa y su habilidad para dominar los ritmos de los partidos, unas cualidades que Xabi Alonso considera claves e ideales para el estilo de juego que quiere aplicar en el Santiago Bernabéu. Por eso, ha dado luz verde a su fichaje, pero a día de hoy, las opciones de que el portugués llegue al Madrid no parecen muy altas.

El portugués sería uno de los objetivos del conjunto blanco

Aun así, los blancos lo intentarán hasta el final, ya que ven a Vitinha como alguien fundamental para los éxitos del Madrid. Además, el hecho de que tan solo tenga 25 años lo convierte en alguien para el futuro y un proyecto a largo plazo, incluso de una década, por lo que su talento podría marcar muchas diferencias en el Bernabéu de cara a las próximas temporadas si se pudiese lograr su fichaje.