Al-Khelaïfi, ahora sí, ofrece 50+20 millones al Real Madrid que pide 80 para cerrar el acuerdo

El PSG está muy atento a los posibles movimientos que se puedan realizar en el Real Madrid de cara al próximo mercado de invierno o en verano. Los franceses saben que los blancos podrían desprenderse de algunos jugadores importantes y ahí, Nasser Al-Khelaïfi estaría muy interesado en poderse llevar a una estrella del conjunto madrileño al Parque de los Príncipes a un módico precio.

Los parisinos estarían interesados en Rodrygo Goes, uno de los futbolistas más importantes del Madrid que esta temporada no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Xabi Alonso. Por eso, el PSG estaría dispuesto a ofrecer 50 millones de euros fijos más 20 en variables por él, pero Florentino Pérez ha avisado a todos los equipos interesados que pide 80 fijos para cerrar el acuerdo.

El PSG estaría dispuesto a ofrecer 50+20 millones por Rodrygo Goes

Aun así, está por ver si el Madrid aceptaría negociar con el PSG, teniendo en cuenta que es uno de los enemigos que tiene el club blanco por todo lo que ha pasado con Kylian Mbappé. Si los madrileños se olvidan de ello y solo se focalizan en poder traspasar a Rodrygo, la operación podría tener luz verde, siempre y cuando se cumplan las exigencias que se han puesto encima de la mesa.

La realidad es que el brasileño está teniendo un curso horroroso, ya que aún no ha marcado ni un solo gol y ha perdido la titularidad con el tolosarra en el banquillo. Su rol ha pasado de ser una estrella y alguien indiscutible en las alineaciones a ser un simple suplente e incluso a no tener minutos de calidad sobre el terreno de juego, algo que ha terminado cansando al jugador.

El brasileño quiere marcharse del Madrid al no contar para Xabi Alonso

En ese sentido, Rodrygo habría aceptado marcharse finalmente del Madrid después de que el pasado verano rechazara la posibilidad de hacerlo. El delantero quería convencer a Alonso para volver a ganarse un puesto en el conjunto blanco, pero no ha funcionado y, por eso, habría decidido irse del Santiago Bernabéu, ya sea en el mercado de invierno o el próximo verano.