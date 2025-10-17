Alemania confirma que Florentino Pérez ha cerrado el primer fichaje para el Real Madrid 2026 por 20 millones

A pesar de que hace pocos meses que la temporada se ha puesto en marcha, el Real Madrid ya está planificando el equipo del próximo curso. De hecho, desde Alemania confirman que Florentino Pérez ya habría cerrado el primer fichaje de cara a la siguiente campaña por un montante alrededor de los 20 millones de euros, aunque se trataría de un jugador que llegaría como agente libre.

El futbolista en cuestión es Dayot Upamecano, central del Bayern de Múnich. El francés acaba contrato a final de la presente temporada y todo indica que no va a renovar, ya que el club bávaro no quiere pagarle el salario que está pidiendo para renovar: 20 millones. Y, en cambio, el Madrid sí que estaría dispuesto a pagarle esta cantidad para que llegue a coste cero al Santiago Bernabéu.

El Madrid estaría dispuesto a pagarle 20 millones de euros a Dayot Upamecano

Así lo habría confirmado BILD, uno de los diarios más prestigiosos de Alemania, que asegura que el club blanco no tendría ningún problema en poner este montante encima de la mesa para hacerse con los servicios de Upamecano. Aun así, otros equipos europeos también estarían interesados en él y tampoco dudarían en ofrecerle esta cantidad salarial al jugador para firmarlo.

Xabi Alonso está buscando reforzar la zaga con un central y el estilo de juego del francés cumple con sus requisitos. A pesar de que ha recibido algunas críticas por su rendimiento en el Bayern, su fichaje podría suponer un salto de calidad considerable en una plantilla donde no hay muchas alternativas a día de hoy que, al menos, sean confiables para el entrenador e incluso para los propios jugadores.

El central francés podría reforzar la zaga del conjunto blanco la próxima temporada

El Madrid tiene claro que Upamecano sería una gran incorporación y está estudiando la viabilidad de su llegada. Sabe que solo lo haría como agente libre, el próximo verano, por lo que se descarta una ofensiva por él en el mercado de invierno, ya que solo aceptará que llegue a coste cero, a pesar de que luego se le tenga que pagar una prima de fichaje y el salario que habría pedido para firmar.