Bellingham dispara la tensión con Xabi Alonso

La situación de Jude Bellingham en el Real Madrid está siendo muy complicada en los primeros meses de la temporada. El centrocampista volvió hace poco de la operación en el hombro que lo tuvo apartado en los primeros partidos del curso, pero el inglés, a pesar de que volvió antes de tiempo, sorprendiendo al cuerpo médico, lo hizo sin estar al 100%, con un tono físico muy bajo.

Ahora, tras su propia pretemporada, es decir, en el parón de selecciones, con el que no fue convocado y se quedó en Valdebebas trabajando muy duro para ponerse bien físicamente, Bellingham le habría exigido a Xabi Alonso recuperar su condición de titular indiscutible, ya que la había perdido en los últimos encuentros al ver el tolosarra que no estaba bien para jugar.

Jude Bellingham quiere recuperar la titularidad en el Madrid

Eso sí, el técnico deberá decidir qué tipo de cambio introduce en la alineación para darle cabida al centrocampista, teniendo en cuenta que el vasco ya ha tenido un once tipo para estos primeros meses de la campaña. Aun así, el reingreso de Bellingham será necesario, por lo que habrá un jugador sacrificado que tendrá que irse al banquillo, a pesar de que lo esté haciendo mejor que el inglés.

Aunque Arda Güler sería el indicado por la posición, el rendimiento del turco está siendo espectacular, por lo que sería muy injusto. Por eso, quien tiene más papeletas de perder su sitio en el once es Franco Mastantuono, que a pesar de que juega en el extremo izquierdo, su poca experiencia y veteranía serían los motivos perfectos para que perdiera su titularidad en favor de Bellingham.

El inglés ha trabajado mucho en su físico durante el parón de selecciones

El inglés ha dejado claro a Alonso que ya se siente al 100% para volver a recuperar su rol de estrella y de titular indiscutible, por lo que el tolosarra deberá hacer caso a uno de los mejores jugadores del Madrid si no quiere tener problemas en el equipo. Aun así, en el vestuario no acaban de estar convencidos con Bellingham y observarán su nivel con lupa para ver si merece o no ser titular.