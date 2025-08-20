Alexander-Arnold se convierte en un problema en el vestuario del Real Madrid

El fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid se vivió con mucha ilusión dentro del club y en el madridismo, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, los primeros partidos del inglés con la camiseta blanca han estado muy lejos de lo que se esperaba de él, y su rendimiento ya se empieza a cuestionar.

Teniendo en cuenta su incorporación, parece que Trent tenga que ser titular por decreto con Xabi Alonso. Sin embargo, su papel en el terreno de juego no está acorde a lo que se creía de él y esto se está convirtiendo en un problema, ya que por detrás viene apretando muy fuerte un jugador muy querido por parte de la afición e importante en la historia del club: Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold no está dando el nivel que se esperaba

El capitán no está llevando muy bien la suplencia, ya que no acaba de entender que el inglés tenga que ser un fijo en las alineaciones del tolosarra si su rendimiento no está siendo bueno, mientras que él se lo deja todo en el campo, como se ha visto desde que volvió a jugar en el Mundial de Clubes. Además, Carvajal tiene mucho más apoyo del Santiago Bernabéu que Alexander-Arnold.

Aun así, la situación podría cambiar en los próximos encuentros si el inglés no mejora repentinamente su nivel y se demuestra el porqué de su fichaje por el Madrid. De hecho, Trent ya fue el primer cambio de Alonso en el enfrentamiento de ayer ante Osasuna, dejando claro que no lo jugaría todo si su aportación en el campo fuera nula, con Carvajal presionando desde el banquillo.

Dani Carvajal viene apretando por detrás

El técnico podría tener que afrontar un serio problema a la hora de dar minutos en el lateral derecho, especialmente de cara a los partidos más importantes, tanto si Alexander-Arnold mejora su nivel como si Carvajal sigue apretando con ganas de recuperar una titularidad que ha tenido en la banda en los últimos años, pero que le fue arrebatada por la grave lesión de rodilla que sufrió el curso pasado.