Álvaro Arbeloa ha pedido dos salidas para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

La situación de Xabi Alonso en el Real Madrid se ha vuelto extremadamente delicada. Los últimos resultados y, sobre todo, la sensación de un equipo sin identidad ni continuidad futbolística han colocado al técnico tolosarra en el centro de la diana.

En este contexto, el nombre que gana fuerza es el de Álvaro Arbeloa, actual técnico de la cantera blanca y hombre de plena confianza del club. Un perfil de transición, conocedor del vestuario y alineado con la filosofía de Florentino Pérez. Sin embargo, Arbeloa no aceptaría el cargo sin condiciones claras. Según fuentes cercanas al club, el exjugador ha sido tajante: no quiere ni a Ferland Mendy ni a David Alaba si se queda con el timón del primer equipo.

Mendy y Alaba, sentenciados

Ferland Mendy atraviesa una temporada muy irregular. Las lesiones le han impedido tener continuidad y, cuando ha estado disponible, su rendimiento ha quedado lejos de su mejor versión. Defensivamente, sigue siendo fiable en momentos puntuales, pero su aportación ofensiva es limitada y su encaje en un Madrid que necesita laterales profundos es cada vez más cuestionado. Mendy tiene contrato hasta junio de 2027, pero el club ya contempla una venta el próximo verano para liberar salario y hacer caja.

El caso de David Alaba es aún más preocupante. El central austríaco, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, ha sufrido un claro bajón físico y competitivo. Sus problemas de lesiones, sumados a errores defensivos y falta de contundencia, han puesto en duda su rol como jerarca de la zaga. Alaba termina contrato en 2026, y su elevado salario convierte su continuidad en un problema estructural para el club. De hecho, ya fue uno de los principales escollos para deshacerse del central austríaco el año pasado, que se negó a abandonar el Madrid.

Arbeloa cobra fuerza como alternativa fiable para el banquillo del Real Madrid

En los despachos del Bernabéu ya se contempla seriamente un cambio de entrenador, pero el problema es evidente: las grandes alternativas han dicho no. Klopp ha descartado al Madrid, Zidane no quiere volver como solución de urgencia y Davide Ancelotti tampoco convence para asumir el reto en solitario.