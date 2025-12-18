Arbeloa sentará a dos intocables de Xabi Alonso en el Real Madrid

Aunque el Real Madrid ha conseguido sacar dos victorias en los dos últimos partidos para darle tiempo y respiro a Xabi Alonso, la realidad es que el tolosarra sigue en la cuerda floja y bajo vigilancia, por lo que cualquier próximo tropiezo de los blancos podría ser definitivo en la destitución del técnico. Por eso, Álvaro Arbeloa, quien sería su sustituto, ya está planificando su llegada.

En ese sentido, el actual entrenador del Castilla tiene en mente sentar a dos intocables de Alonso en el Madrid, ya que no le temblará el pulso a la hora de hacer cambios para darle un vuelco completo a la situación. Y ahí, Arbeloa estaría dispuesto a dejar en el banquillo a jugadores como Jude Bellingham o Arda Güler, ya que cree que no pueden estar juntos en el terreno de juego.

A Arbeloa no le temblará el pulso si sustituye a Alonso en el Madrid

Precisamente, el turco ha ido avisando al tolosarra de esto en los últimos meses, especialmente cuando el inglés volvió de su operación en el hombro, ya que a partir de ahí, tanto el Madrid como el propio Güler dieron un bajón de rendimiento considerable en el campo. Ambos jugadores se pisan sobre el césped y no pueden dar lo mejor de sí, especialmente el joven turco.

Por eso, Arbeloa ha visto esto desde fuera y no tendría reparos en intentar mejorar esto. Teniendo en cuenta la importancia de Bellingham en el equipo, a pesar de que Güler también se ha consagrado esta temporada como una de las estrellas, la realidad es que el turco tendría más números de quedarse en el banquillo antes que el británico, tanto por nivel como por jerarquía.

El actual técnico del Castilla tiene en mente varios cambios

Aun así, esto podría cambiar dependiendo del rendimiento de uno y otro. Si Bellingham sigue demostrando un nivel muy bajo sobre el terreno de juego, como ha pasado en los últimos partidos, podría acabar siendo el inglés el sacrificado para Arbeloa, con Güler pudiendo liderar el centro del campo sin tener que preocuparse por la presencia del británico.