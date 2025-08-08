Álvaro Carreras no ha entrado con buen pie en el vestuario del Real Madrid

Álvaro Carreras ha sido el gran fichaje que ha realizado el Real Madrid para el lateral izquierdo de cara a la próxima temporada y los siguientes años. El canterano fue el principal objetivo que se puso Xabi Alonso y la dirección deportiva para reforzar la banda, y aunque llegó más tarde de lo previsto, finalmente pudo aterrizar en el Santiago Bernabéu para convertirse en el nuevo líder del lateral.

Sin embargo, su llegada ha provocado algún problema dentro del vestuario del conjunto blanco y, de hecho, Carreras no ha entrado con buen pie por lo que su incorporación ha provocado, especialmente a un jugador muy querido por la gran mayoría de los integrantes de la plantilla: Fran García. El jugador nacido en Bolaños de Calatrava podría ser el gran sacrificado en el mercado por el overbooking en la posición.

La llegada de Carreras podría provocar la salida de Fran García

De hecho, con el fichaje de Carreras, ahora hay tres laterales izquierdos en el equipo: él mismo, Fran García y Ferland Mendy. Alonso ya ha dejado claro a la dirección deportiva que no quiere a tres futbolistas en la misma demarcación, por lo que ha exigido que uno de ellos salga. Teniendo en cuenta el estatus del francés y su mercado, es posible que Fran García tenga que ser el jugador traspasado.

Además, los dos laterales que ya estaban en plantilla tienen claro que no serán titulares, ya que Carreras ha venido con ese cartel tras la insistencia del tolosarra en su fichaje. El gallego será el escogido por parte del técnico para recorrer la banda y uno de los dos entre Mendy y García serán los encargados de darle apoyo desde el banquillo, siendo suplentes constantes en la mayoría de partidos.

Xabi Alonso fue quien pidió intensamente el fichaje del lateral gallego

Por lo tanto, un futbolista muy querido dentro del vestuario como es Fran García podría acabar saliendo, algo que no gustará a varios jugadores del Madrid. Aun así, Alonso cree que el aumento de nivel en el lateral izquierdo con la llegada de Carreras era fundamental, ya que es una posición muy importante dentro del terreno de juego.