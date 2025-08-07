Le ha pedido una reunión a Xabi Alonso, cara a cara, porque quiere saber si es verdad que está sentenciado

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha comportado cambios importantes en el rol de algunos jugadores del equipo. Futbolistas que eran indiscutibles con Carlo Ancelotti podrían ver cómo su importancia con el tolosarra baja drásticamente, como ha sido el caso de algunos integrantes de la plantilla que incluso podrían tener que marcharse del conjunto blanco.

Uno de ellos es Raúl Asencio, uno de los centrales que irrumpió la temporada pasada bajo las órdenes del italiano y, ante las bajas constantes del Madrid en defensa, subió al primer equipo desde el filial para ser importante. Sin embargo, con Alonso la historia podría ser diferente y, por eso, ha pedido una reunión cara a cara con el técnico para conocer si está sentenciado de verdad.

Raúl Asencio le ha pedido una reunión cara a cara a Xabi Alonso

El defensa tuvo un rendimiento pésimo durante el Mundial de Clubes, siendo criticado en prácticamente todos los partidos que jugó, ya que cometió penaltis, sufrió una expulsión en un encuentro y en las semifinales contra el PSG no fue del todo contundente en la retaguardia. Eso ha provocado que el tolosarra haya perdido la confianza en él y es posible que no sea fijo en sus alineaciones.

Además, el fichaje de Dean Huijsen también ha quitado un sitio en el once, teniendo en cuenta que el internacional con España ha tenido un gran debut y parece que será indiscutible para Alonso en la retaguardia. Quien le acompañe, será una incógnita, con Antonio Rüdiger y Éder Militão siendo los que más papeletas tienen, dejando a Asencio en el banquillo de manera constante.

El canterano quiere saber si podrá jugar o está sentenciado

Por lo tanto, el canterano quiere saber si Alonso contará mucho con él, y en el caso de que no sea así, plantearse una decisión drástica, incluso llegando al punto de pedir una salida, ya sea en formato de cesión o un traspaso con opción de recompra. Asencio quiere jugar, y al tener el Mundial el año que viene, cree que necesita minutos de calidad en una temporada que será clave para él.