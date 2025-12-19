Álvaro Carreras pide a Xabi Alonso no volver a jugar de central

Álvaro Carreras fue uno de los mejores fichajes que realizó el Real Madrid el pasado verano, ya que el canterano se ha convertido rápidamente en el líder de la banda izquierda. Sin embargo, y por las lesiones en la retaguardia, el gallego ha tenido que jugar los últimos partidos como central, una posición en la cual no ha estado cómodo y así se lo ha comunicado a Xabi Alonso.

El jugador le ha pedido a su entrenador no volver a jugar en el centro de la zaga, ya que su rendimiento tampoco está convenciendo. A pesar de que se destacó su polivalencia, la realidad es que la mejor demarcación posible para Carreras es en el lateral izquierdo, mientras que de central sufre más. No es que haya tenido encuentros paupérrimos, pero se ha notado su presencia ahí.

Carreras le ha pedido a Xabi Alonso no volver a jugar de central

Desde que Carreras está jugando como central, el Madrid nunca ha dejado la portería a cero, encajando dos goles por partido, y en el último encuentro, ante el Talavera en la Copa del Rey, intervino casi un 30% menos que Dean Huijsen en el centro de la zaga, un aspecto muy negativo para los blancos, teniendo en cuenta lo que puede aportar el gallego si juega en la banda.



El futbolista no está logrando ser un muro en el centro de la zaga y tiene parte de responsabilidad en lo que está sufriendo el Madrid en defensa, ya que es débil por alto, algo blando en los duelos e irregular en la colocación, algo normal, ya que no es su posición natural. Además, el hecho de que participe menos si no juega como lateral izquierdo es algo a tener en cuenta para los madrileños.

El gallego no está nada cómodo en el centro de la zaga

A partir de ahí, Carreras espera un cambio en las decisiones de Alonso, pero a día de hoy parece complicado por la lista de lesionados que tiene el Madrid en la defensa. A medida que se vayan recuperando, el gallego abandonará esa posición que no le gusta y que ha perjudicado a los blancos, volviendo a ser el líder de la banda izquierda del Santiago Bernabéu.