Álvaro Carreras y Huijsen, afectados, el vestuario señala al mismo jugador, no puede ser titular en el derbi

Álvaro Carreras y Dean Huijsen se han convertido, desde su llegada al Real Madrid este verano, en jugadores imprescindibles para Xabi Alonso. Los dos españoles se han afianzado en el once titular del conjunto blanco y se han consagrado rápidamente como los líderes de la zaga por el buen rendimiento que han mostrado en el terreno de juego en todos los partidos que han disputado.

Por eso, ambos han llegado a la misma conclusión de que un futbolista del Madrid no puede ser titular en el derbi madrileño de este sábado contra el Atlético de Madrid, ya que perjudicaría gravemente al equipo y, además, ellos dos serían afectados. Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas que lleva tiempo en el punto de mira por su bajo nivel y por no acabar de tener la confianza de Alonso.

Carreras y Huijsen han pedido que Asencio no sea titular en el derbi madrileño

Aunque el canario ha tenido minutos en los últimos partidos, ya sea por lesiones en la retaguardia, sanciones de jugadores o las rotaciones que ha querido hacer el tolosarra, la realidad es que el canterano no acaba de convencer, ni al entrenador ni a sus propios compañeros. Por eso, tanto Carreras como Huijsen han pedido que no sea titular para no tener que taparle las espaldas.

Ambos creen que el escenario ideal sería que Carreras pudiera volver al lateral izquierdo, donde se siente más cómodo, ya que en el último partido ante el Levante lo hizo como central por las rotaciones de Alonso, mientras que Huijsen prefiere hacer pareja de centrales con Eder Militão, un defensa más experimentado y con más talento que Asencio para partidos importantes de este calibre.

El defensa canario no acaba de convencer a sus compañeros en el Madrid

Por lo tanto, está por ver cuál será la decisión de Alonso para trazar el plan defensivo en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos llegan en dinámicas muy diferentes, ya que los blancos lo han ganado todo en la Liga, mientras que los colchoneros están luchando en cada encuentro para poder conseguir victorias.