El Inter de Milán ofrece 60 millones por el descarte de Xabi Alonso en el Real Madrid

A pesar de que el mercado de fichajes ya lleva semanas cerrado, los equipos siguen moviéndose para planificar la plantilla de la próxima temporada. En ese sentido, el Inter de Milán habría ofrecido 60 millones de euros por uno de los descartes que realizó Xabi Alonso nada más llegar al Real Madrid, ya que rechazó que volviera al conjunto blanco al no encontrarlo necesario.

El jugador en cuestión es Nico Paz, uno de los centrocampistas que más está despuntando en la Serie A, en el Como italiano. El Madrid podría haberlo traído de vuelta este mismo verano ejecutando su opción de recompra, pero la dirección deportiva decidió que se quedase una temporada más en Italia y, ahora, podría perderlo de manera definitiva si el Inter avanza en la operación.

El Inter ofrece 60 millones de euros por Nico Paz

El buen momento que está pasando el futbolista, que ya ha sumado dos goles y tres asistencias en cuatro jornadas de la Serie A, no está pasando desapercibido y en los despachos del Inter están muy interesados en él, por lo que podrían llegar a ofrecer hasta 60 millones para hacerse con sus servicios. En el conjunto milanés lo ven como un jugador ideal para liderar al equipo desde la medular.

Aun así, el Madrid aún guarda una cláusula de recompra para el verano que viene de unos 10 millones de euros y esta tendría preferencia sobre la de cualquier otro club, por lo que los blancos tendrían todavía el control del futuro de Nico Paz si así lo considerasen. Este verano no ha vuelto, pero es posible que se dé el visto bueno a su retorno al Santiago Bernabéu en 2026, salvo sorpresa mayúscula.

El Madrid podría recuperarlo en 2026

Por otro lado, el internacional con Argentina también deberá decidir si quiere volver al Madrid o poner rumbo a otro equipo más poderoso donde pueda ser titular indiscutible, ya que es posible que en el conjunto blanco no sea una pieza importante desde el primer momento. Ahí, entrará Xabi Alonso, intentándolo convencer de su proyecto deportivo, a pesar de que el tolosarra ya lo descartó para este curso.