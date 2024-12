Ancelotti aumenta la presión para que Florentino Pérez lo venda o lo regale porque no tiene nivel Real Madrid

Carlo Ancelotti sigue teniendo mucha voz en las carpetas de entradas y salidas aunque su futuro en el Real Madrid no esté nada claro. El técnico italiano podría estar viviendo su última temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu, aunque sigue planificando la plantilla del año que viene junto a Florentino Pérez. En ese sentido, el entrenador le ha vuelto a exigir al presidente una salida de un jugador que no cuenta para él.

Se trata de Endrick, el brasileño que llegó este pasado verano procedente del Palmeiras por 60 millones de euros. Fue una apuesta personal muy fuerte del máximo mandatario blanco, pero su situación en el Madrid está siendo un drama. El delantero de 18 años no está jugando nada bajo las órdenes de Ancelotti y, de hecho, el técnico ha pedido en más de una ocasión que se vaya a otro equipo porque aquí no va a jugar.

Ancelotti vuelve a pedir la salida de Endrick

El entrenador blanco le tiene la cruz puesta al futbolista y nada va a cambiar. El italiano está muy enfadado por el comportamiento que ha tenido Endrick en los entrenamientos y su pésimo rendimiento. El atacante, como ha visto que no tendrá minutos, no está dando el máximo y eso ha hecho enfurecer al técnico, que aún le veía una pizca de esperanza para su resurgimiento.

Pero ahora, mientras él siga siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, el brasileño no va a tener muchos más minutos sobre el terreno de juego. La decisión está tomada y solo jugará en los partidos que no sean importantes o cuando el resultado de un encuentro ya esté decidido y por mucho. En los enfrentamientos clave no pisará el campo bajo ningún concepto.

La difícil decisión de Florentino

Por lo tanto, Florentino Pérez tendrá que decidir si accede a la petición de Ancelotti y deja salir al delantero. Solo sería a partir de una cesión, ya que el club aún no se quiere desprender definitivamente del atacante. El presidente empieza a pensar que salir cedido a otro equipo la segunda parte de la temporada sería lo mejor para Endrick, teniendo en cuenta que podría tener más participaciones y crecer como jugador.