Ancelotti decía la verdad, no tiene nivel para el Real Madrid, están jugando con diez

El Real Madrid está viviendo una situación muy complicada a estas alturas de la temporada. Además de Xabi Alonso, que está en la cuerda floja como entrenador, varios jugadores también están siendo criticados y cuestionados por su rendimiento en el terreno de juego. Uno de ellos ya estuvo señalado por Carlo Ancelotti, que lo dejó en el ostracismo y aseguró que no tenía el nivel suficiente.

Se trata de Arda Güler, uno de los jugadores que, hasta hace nada, se había convertido en una pieza indispensable para el tolosarra. Sin embargo, el turco ha bajado considerablemente su rendimiento en las últimas semanas, lo que lo ha puesto en el foco, y ahí, algunas personas dentro del club ya están asegurando que Ancelotti decía la verdad con el joven centrocampista del Madrid.

Aseguran que Carlo Ancelotti decía la verdad con Arda Güler: no tiene nivel

En el último encuentro, en la victoria ante el Alavés, volvió a ser titular en la medular, pero con el paso de los minutos se fue diluyendo hasta el punto de desaparecer en el campo, algo que le ha pasado constantemente en los últimos partidos. A principio de temporada, fue una estrella y alguien clave para el conjunto blanco, pero a día de hoy, está siendo todo lo contrario.

Algunos ya aseguran que el Madrid, cuando Güler está en el campo, juega con 10, ya que ha perdido esa frescura y esa clase que había demostrado en los primeros meses del curso. Ahora, es todo lo contrario, y desde el vestuario ya empiezan a cuestionarse sobre si vale la pena o no seguir manteniéndolo como titular, sabiendo que no aportará nada positivo para el equipo.

El rendimiento del turco ha caído en picado en las últimas semanas

Además, Alonso también ha ido perdiendo confianza con el turco con este bajón de rendimiento y lo está dejando más en el banquillo que a principio de curso, cuando era una pieza fija en las alineaciones del entrenador. Por lo tanto, está por ver si Güler podrá volver a recuperar el gran nivel que había demostrado en los primeros meses de la campaña o seguirá en caída libre.