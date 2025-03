Ancelotti deja de hacer la vista gorda y no volverá a jugar con el Real Madrid

Carlo Ancelotti se cansó de las actitudes de Jesús Vallejo y es un hecho que el defensa zaragozano no volverá a jugar con la camiseta del Real Madrid. El futbolista de 28 años estaba en la lista de convocados para el duelo ante la Real Sociedad por la Copa del Rey, pero sufrió un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejó afuera. Es la cuarta lesión que padece en lo que va de la temporada, dejando en evidencia que no está al 100 % desde lo físico para afrontar la parte más exigente.

Más allá de los problemas físicos, Ancelotti entiende que no tiene el nivel para vestir la camiseta del Real Madrid. De hecho, el entrenador italiano no lo ha considerado entre las opciones para cubrir las bajas de Dani Carvajal, Éder Militão y David Alaba. Desde su llegada al club en 2017, solo ha disputado 32 partidos y ha sido cedido en múltiples ocasiones para que tenga minutos. Su contrato finaliza en junio y Florentino Pérez no tiene ninguna intención de renovarlo.

Ancelotti hace la vista gorda

El presidente merengue le había manifestado a Vallejo que le facilitaría una salida en el mercado de pases invernal. Sin embargo, para sorpresa de toda la directiva, el jugador prefirió quedarse en la plantilla a pesar de contar con varias ofertas sobre la mesa.

Parte médico de Vallejo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2025

Ancelotti no tiene inconveniente en que siga formando parte del primer equipo, pero la realidad es que no lo utilizará salvo en un caso excepcional. A esto se suma que el calendario es cada vez más exigente y los rivales de mayor calibre, lo que deja en claro que el futuro de Vallejo en el Real Madrid tiene fecha de vencimiento.

Dos bajas más

Para la próxima temporada, el equipo tendrá dos bajas de peso: Lucas Vázquez y Luka Modric. Los contratos de ambos vencen el 30 de junio y hasta el momento no ha habido conversaciones para renovarlos.

La situación más clara es la de Modric, quien en septiembre cumplirá 40 años y la idea del club es que se marche por la puerta grande. Vázquez, por su parte, tendría todo acordado para emigrar a la liga saudí.