Ancelotti deja en ridículo a Xabi Alonso, todo el Real Madrid sabe que se equivoca, también el vestuario

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid en sustitución de Carlo Ancelotti supuso cambios drásticos para varios jugadores del conjunto blanco. Algunos que tenían un rol de estrella y eran titulares indiscutibles han visto cómo el tolosarra ha dejado de contar con ellos. Aun así, el italiano ha dejado en ridículo al nuevo entrenador del conjunto blanco tras los primeros meses del curso.

El futbolista en cuestión es Rodrygo Goes, uno de los delanteros que ha perdido mucho protagonismo con Alonso, teniendo en cuenta que era uno de los mejores del equipo en los últimos años y que su presencia en el once estaba garantizada. Ahora, el brasileño tiene que luchar por sus minutos, aunque no es algo que también le esté pasando en su selección, en Brasil.

Rodrygo está despuntando en la selección brasileña bajo las órdenes de Ancelotti

Ahí, Rodrygo se ha reencontrado con Carlo Ancelotti y ha encontrado el refugio que no tiene en el Madrid. El extremo ha recuperado su mejor versión en el combinado nacional, después de que el italiano le haya dado libertad absoluta en el frente del ataque, y ha respondido a las mil maravillas, con un doblete y siendo el MVP del encuentro, dejando claro que aún tiene mucha calidad.

Esto ha provocado que la decisión de Alonso de arrebatarle la titularidad absoluta al jugador haya quedado en entredicho. De hecho, algunos dirigentes de la entidad madrileña saben que el tolosarra se está equivocando con Rodrygo, mientras que en el vestuario también hay muchas dudas acerca de esto, especialmente en el clan brasileño, ya que no entienden lo que está haciendo el entrenador.

El extremo no acaba de contar demasiado para Xabi Alonso en el Madrid

De momento, Rodrygo sigue dejándose la piel en el campo para intentar recuperar la titularidad en el Madrid, algo que no ha renunciado en absoluto, ya que quiere seguir jugando en el conjunto blanco y triunfar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, su situación podría cambiar en los próximos meses si no acaba de asentarse de nuevo en los esquemas de Alonso.