Xabi Alonso, en la encrucijada, aumenta la presión para que juegue, pero hay uno mejor en el Real Madrid

Xabi Alonso deberá tomar una decisión muy complicada en las próximas semanas desde el banquillo del Real Madrid. El tolosarra tendrá que elegir entre dos jugadores muy importantes del conjunto blanco que, desde el inicio de temporada, se están disputando la titularidad, algo que ha provocado una disputa entre ellos, teniendo en cuenta que ambos deberían ser titulares por decreto.

Se trata de Dani Carvajal y de Trent Alexander-Arnold, los dos laterales derechos del equipo. Ambos se encuentran lesionados, pero se podrían recuperar en los próximos días o semanas y, ahí, Alonso deberá decidir quién de los dos es el más indicado para salir de inicio. En un principio, el inglés se recuperará primero, por lo que podría partir con ventaja respecto a su compañero.

De hecho, desde los despachos se está aumentando la presión para que Alexander-Arnold sea el elegido por parte del entrenador, teniendo en cuenta que fue uno de los fichajes más importantes del pasado verano y en las conversaciones para que pudiera llegar como agente libre se le aseguró la titularidad en la banda derecha, algo que no se ha acabado de cumplir en los primeros meses del curso.

Más que nada, por el pobre rendimiento que ha dado el inglés sobre el campo y el gran nivel que ha demostrado Carvajal tras su grave lesión de rodilla del año pasado. El madrileño volvió en un gran estado de forma, lo que sirvió para que le arrebatara la titularidad a Alexander-Arnold y, desde entonces, ha habido una disputa entre ambos antes de sus respectivas lesiones.

Por lo tanto, Alonso deberá decidir quién de los dos merece más la titularidad, especialmente de cara al Clásico de Liga contra el FC Barcelona, que se jugará dentro de dos semanas. Carvajal espera estar ya recuperado de su lesión para ese encuentro, pero está por ver si el tolosarra escogerá al capitán o decidirá que sea Alexander-Arnold el líder de la banda derecha para el choque.