Ancelotti, destituido por el Real Madrid después de una reunión tensa con Florentino Pérez

Carlo Ancelotti será destituido a final de temporada como entrenador del Real Madrid. Así se habría decidido en una reunión muy tensa entre el italiano y Florentino Pérez, después de la debacle y eliminación contra el Arsenal en la UEFA Champions League. El presidente le habría comunicado al técnico que no seguirá el año que viene, aunque la decisión se hará efectiva en verano.

El máximo mandatario blanco quiere que Ancelotti acabe la campaña y no será despedido antes de tiempo, ya que quieren honrar su memoria como uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Madrid en su historia. Aunque se acabe perdiendo la final de la Copa del Rey y ya no haya opciones de remontar en la Liga, el italiano no abandonará su puesto hasta el final.

Florentino Pérez ha decidido destituir a Carlo Ancelotti a final de temporada

Aun así, Florentino ya tiene claro, incluso desde hace tiempo, que la etapa de Ancelotti en el conjunto madrileño ha terminado. El italiano ya no convence después de una temporada decepcionante, especialmente en la Liga de Campeones, y han sido evidentes los defectos estructurales, principalmente desde el banquillo, que ha tenido el equipo, a pesar de la llegada de una estrella mundial como Kylian Mbappé.

Otro de los motivos de su marcha es porque ha acabado perdiendo el vestuario. La lucha de egos que hay dentro entre varios jugadores y las constantes polémicas que han surgido, tanto dentro como fuera del terreno de juego, han sido algunos de los detonantes del trágico transcurso de esta temporada. Además, las pocas rotaciones que se han realizado, especialmente con los jóvenes, ha debilitado el estado anímico de la plantilla.

Xabi Alonso es el principal candidato para sustituir al italiano

Por lo tanto, con la decisión más que tomada, Ancelotti ya no será el entrenador del Madrid la próxima temporada y Xabi Alonso es el principal candidato para sustituir al italiano. Aun así, se tendrá que negociar con el Bayer Leverkusen, ya que el tolosarra aún tiene contrato con el conjunto alemán, pero está dispuesto a romperlo para ser el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu.