Xabi Alonso quiere cargarse a un intocable por el que el Real Madrid rechazó ofertas de hasta 90 millones

Xabi Alonso es el número uno en la lista de candidatos para sustituir a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. El actual entrenador del Bayer Leverkusen tiene todos los números para abandonar Alemania y convertirse en el nuevo técnico del conjunto blanco a final de temporada, cuando el italiano sea destituido por parte de Florentino Pérez. Por eso, el tolosarra ya estaría planificando la plantilla.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que tiene pie y medio en el banquillo del Santiago Bernabéu, Alonso no quiere esperar hasta dentro de unos meses y ya habría diseñado una hoja de ruta con posibles fichajes y salidas. Y respecto a las bajas, el entrenador le habría dejado claro en algunas conversaciones que ha tenido con el presidente que no tendrá ningún problema en poner a un intocable en el mercado.

Xabi Alonso pondrá a Rodrygo en el mercado, ya no es intransferible

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que estaba declarado como intransferible por la dirección deportiva e incluso se llegaron a rechazar ofertas de hasta 90 millones por él, pero la situación podría cambiar el próximo verano. Para Alonso, el brasileño no es indispensable y, de hecho, cree que no tendría sitio en su once titular de cara a la temporada que viene, con su estilo de juego y los nuevos fichajes.

Por eso, el tolosarra le ha dejado claro a Florentino que una venta del extremo no sería ningún drama para el equipo, sino todo lo contrario, ya que se liberaría un hueco en las alineaciones que el vasco podría aprovechar bien con otro futbolista de su estilo, mientras que su traspaso aportaría una cantidad económica considerable para realizar algún fichaje de renombre el próximo verano.

El técnico vasco quiere poder de decisión absoluto

En todo momento, Xabi Alonso le comunicó al máximo mandatario blanco que quería poder de decisión absoluto para ser el nuevo inquilino del banquillo del Bernabéu. Quiere tener opinión en las incorporaciones que se hagan y en las salidas del equipo, ya que quiere una plantilla hecha a su estilo y no quiere que la dirección deportiva realice operaciones sin consultarle.