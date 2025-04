Ancelotti está harto de llamarle la atención porque no defiende y perjudica constantemente al Real Madrid

Carlo Ancelotti es un entrenador conocido por no darle muchas oportunidades a las jóvenes promesas. En ese sentido, el técnico del Real Madrid está dejando a varios futbolistas del conjunto blanco en el banquillo por no tener demasiada experiencia en un terreno de juego y eso les está perjudicando, teniendo en cuenta que no pueden disfrutar de muchos minutos sobre el campo. Y a algunos de los, supuestamente, titulares les está dando más cuerda de la que se merecen.

A pesar de que Ancelotti siempre ha dejado claro que hará que participen más si se lo ganan, especialmente en los entrenamientos, pero no está siendo el caso. Pero lejos de esto, Carlo sigue empeñado con su once de gala, a pesar de que esto le traiga problemas o haya sido su posible sentencia. Y todo ello, a pesar de que tiene a un jugador más que advertido por su actitud en el campo que solo hace que perjudicar al equipo.

Ancelotti se queja de que Vinícius Júnior no defiende

El técnico italiano ya ha puesto de manifiesto su queja sobre el internacional brasileño. Le ha dicho en público y en privado. En reiteradas ocasiones. Que no defiende y que solo busca el lucimiento individual para salir en todas las fotos. Esta actitud no la traga Ancelotti y cree que lo único que hace es perjudicar al juego de un equipo que está huérfano de líderes.

Sin Kroos el equipo está partido, no crea, no genera, y cada jugador hace guerra por su cuenta. Y el que más cumple con estos parámetros es Vinícius. Ancelotti le enoja ver como pierde balones y es incapaz de correr hacia atrás para recuperarlos y enmendar su error. O, en ocasiones, ver que no lanza la primera línea de presión y deja que los centrales contrarios la superen sin problema.

Con la llegada de Xavi Alonso, la continuidad de Vinícius peligra

Conocedor de la situación que vive el Madrid con un vestuario dividido de manera abrupta entre el clan francés y el brasileño, Xabi Alonso tiene claro que el origen y foco de buena parte de estos problemas que acaban afectando al rendimiento colectivo tiene nombre y apellidos. Y se llama Vinícius Júnior. Alonso ya le habría comunicado a Florentino Pérez que no quiere un jugador como el brasileño en su plantilla.

Vinícius, por el que podrían llegar ofertas de hasta 200 millones de euros, podría salir en el mercado de verano y dejar un buen ingreso en caja para afrontar el fichaje de dos cracks. Los dos primeros regalos de Florentino a Alonso. El donostiarra ha insistido mucho en Tah y Wirtz. Y de desencadenarse así, las cosas allanaría mucho el camino para que los deseos del futurible entrenador se cumplan. Vinícius será la clave. O cambia de actitud radicalmente y dirá adiós al club blanco.