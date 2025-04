Ancelotti no le habla porque está harto de la vida que lleva fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti es un entrenador conocido por no darle muchas oportunidades a las jóvenes promesas. En ese sentido, el técnico del Real Madrid está dejando a varios futbolistas del conjunto blanco en el banquillo por no tener demasiada experiencia en un terreno de juego y eso les está perjudicando, teniendo en cuenta que no pueden disfrutar de muchos minutos sobre el campo.

Aun así, el italiano siempre ha dejado claro que hará que participen más si se lo ganan, especialmente en los entrenamientos, pero no está siendo el caso. Por eso, Ancelotti habría dejado de hablar con un jugador del equipo, ya que está harto de la vida que lleva fuera del Madrid. Se trata de Endrick, uno de los atacantes de la plantilla que no está teniendo muchas oportunidades en su primer año.

Ancelotti no se habla con Endrick por la vida que lleva fuera del Madrid

El brasileño llegó al Madrid el verano pasado procedente de Brasil como una auténtica promesa y el delantero del futuro para el conjunto blanco, pero en su primera temporada está teniendo muchos altibajos. Solo ha podido jugar con regularidad en la Copa del Rey y eso le ha afectado, ya que se ha descentrado fuera del equipo por no jugar y eso ha afectado su relación con Ancelotti.

El italiano no tiene buen trato con él y se ha demostrado en los últimos meses, dejándole sin opciones de jugar o dándole pocos minutos sobre el césped, a pesar de que el partido ya esté decidido. Aparte de no haberle gustado nada a Endrick esta situación, tampoco está conforme con lo que ha dicho el entrenador de él en algunas ruedas de prensa, señalándole por no trabajar suficiente.

El brasileño está deseando que el italiano se marche

Por todo eso, el brasileño está deseando que Ancelotti se vaya, como es probable que pase, a final de temporada. El técnico tiene todos los números para abandonar el banquillo del Madrid cuando acabe el curso, por lo que Endrick cree que el año que viene será mucho mejor, con un nuevo entrenador que le haga jugar más y le dé más oportunidades en el terreno de juego.