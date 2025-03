Ancelotti está siendo presionado para sentar a dos del Real Madrid en el derbi de Champions contra el Atlético

El Real Madrid tendrá que verse las caras esta semana contra el Atlético de Madrid en un nuevo derbi en la Champions. El Santiago Bernabéu será el escenario para el partido de ida y el conjunto blanco tiene la intención de sacar un buen resultado para la vuelta en el Metropolitano. Por eso, Carlo Ancelotti está siendo presionado para que ponga un once en condiciones contra los colchoneros.

En ese sentido, al técnico italiano le han pedido que deje en el banquillo a Lucas Vázquez y Fran García para que no perjudiquen al equipo desde los carriles. Los dos laterales no están demostrando un buen nivel y hay gente que cree que si salen en el once titular, el Madrid saldrá perdiendo desde el primer minuto, por lo que le han exigido al entrenador que no use a esos dos jugadores, al menos desde el inicio.

Ancelotti, presionado para el once del Madrid ante el Atleti

Aunque ser lateral derecho no es su posición natural, hay muchas voces, incluso dentro del vestuario del conjunto blanco, que están pidiendo que Fede Valverde sea el futbolista en esa banda. Sin embargo, la presencia del uruguayo en el derbi contra el Atleti no está asegurada del todo por los problemas físicos que están afectando al jugador desde hace unos cuantos partidos. Por eso, hay dudas sobre quién ocupará la banda.

Por otra parte, para el izquierdo se prefiere a Ferland Mendy, que hizo un buen partido contra el Real Betis, antes que a Fran García. El francés está mejorando su nivel ofensivo, con buenas llegadas al área, como demostró su asistencia ante los sevillanos, y compañeros como Kylian Mbappé ya han hablado con Ancelotti para que le dé más continuidad a su compatriota de cara en adelante.

Acertar con la alineación, clave

Desde los despachos creen que acertar con la alineación desde el primer momento será clave para afrontar un duelo tan exigente contra el Atlético de Madrid, y más en Champions, donde cada minuto es importante. Por eso, Florentino Pérez también le ha hecho ver a Ancelotti que tendrá que ser muy preciso con sus decisiones si quiere continuar en el banquillo.