Ancelotti fracasó y Xabi Alonso tiene el problema sobre la mesa, o cambian o habrá lío

En su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso tiene claro que deberá superar algunos de los fracasos que tuvo Carlo Ancelotti dirigiendo al equipo. Uno de los más importantes tiene referencia a dos de las estrellas del conjunto blanco y que será primordial resolver si el nuevo técnico quiere empezar con buen pie en la entidad madrileña y que no haya problemas en el terreno de juego.

Se trata del problema defensivo entre Kylian Mbappé y Vinicius. Tanto el francés como el brasileño forman una de las mejores duplas atacantes del mundo, pero a la hora de defender, es donde tienen más carencias, algo que Alonso deberá arreglar como sea. De hecho, el compromiso defensivo que tenía el equipo el año pasado se rompió en este con la llegada del exjugador del PSG.

Xabi Alonso tiene un problema defensivo con Mbappé y Vinicius

Aun así, su poca intensidad defensiva preocupa, y mucho, al tolosarra, teniendo en cuenta que ya ha dejado claro que deberán cambiar o empezarán los primeros problemas en la entidad madrileña. La labor del entrenador será mentalizar a ambos de que tienen que defender sí o sí o les podría esperar el banquillo, algo que no suele pasar con las estrellas de una plantilla.

Sin embargo, Alonso no se casa con nadie y tanto Mbappé como Vinicius deberán implicarse mucho en defensa y en la presión de la salida del balón de los rivales. El nombre que tienen en las camisetas no ayudará a que el técnico sea más flexible con ellos, por más que luego, en ataque, sean determinantes para que el Madrid pueda marcar muchos goles y ganar los partidos.

El tolosarra exigirá cambios importantes en ese sentido

El vasco tiene el reto de resolver un problema que ha afectado seriamente al conjunto blanco esta temporada. Alonso quiere mentalizar a toda la plantilla, no solo a las estrellas, para que se impliquen en defensa y sean disciplinados, trabajando en equipo para que no haya lagunas defensivas. El técnico no quiere que algunos defiendan y otros se queden mirando, como ha sido el caso este año, e impondrá medidas serias si sigue ocurriendo lo mismo.